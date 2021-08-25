المطربة يسرا تطرح برومو أغنية ستاد القاهرة

طرحت المطربة يسرا برومو أحدث أغانيها "ستاد القاهرة" من ألبومها الجديد الذي يحمل نفس العنوان بعد تعاقدها مع المنتج وليد منصور ومن المقرر أن تطرح الأغنية بشكل كامل خلال الأيام المقبلة وهي من كلمات وائل توفيق وألحان محمد يحيي وتوزيع جيزو وإنتاج تالنت بيتس.
وتعكف يسرا علي التحضير لمجموعة كبيرة من المفاجآت مع المنتج وليد منصور ،من من المقررأن تكشف عنها خلال الفترة المقبلة سيكون أولهما فيديو كليب الشهر المقبل.
يذكر أن آخر اغاني المطربة يسرا كانت "بتناديني تاني ليه" وحققت من خلالها نجاحا كبيرا ومشاهدات مرتفعة علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
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