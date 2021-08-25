ليلى علوي وإسعاد يونس والنجوم يحتفلون بالعرض الخاص لفيلم "200 جنيه".. بالصور

ليلى علوي وأحمد رزق وخالد الصاوي وإسعاد يونس ونجوم الفن احتفلوا اليوم بالعرض الأول والخاص لفيلم "200 جنيه"، والذي يقوم ببطولته عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم أحمد السقا وهاني رمزي وأحمد السعدني وصابرين وغيرهم.

نجوم فيلم "200 جنيه" يحتفلون بعرضه الخاص

واحتفل نجوم فيلم "200 جنيه" اليوم بعرض الفيلم الأول والخاص بأحد السينمات بالقاهرة، وشارك في العرض الخاص عدد من نجوم وأبطال الفيلم وعلى رأسهم الفنانة ليلى علوي وصابرين وإسعاد يونس وأحمد رزق وهاني رمزي وخالد الصاوي وأحمد السعدني وسليمان عيد وملك قورة ودينا فؤاد ومي سليم ومصطفى درويش وغيرهم، بالإضافة إلى مخرج العمل محمد أمين.

مي سليم وابنتها في العرض الخاص لفيلم "200 جنيه"

وشهد العرض الخاص لفيلم "200 جنيه" عدة لقطات بارزة وعلى رأسها حضور مي سليم العرض مع ابنتها لي لي، والتقطت مي سليم مع ابنتها عدة صور من العرض، وكذلك حضرت الفنانة دينا فؤاد العرض الخاص مع ابنتها، في حين غاب الفنان أحمد السقا عن العرض الخاص، والذي يشارك في بطولة الفيلم مع عدد كبير من نجوم الفن.

تفاصيل فيلم "200 جنيه"

وبدأ عرض فيلم "200 جنيه" في السينما، لينضم إلى المنافسة في نهاية موسم الصيف، و كانت الشركة المنتجة للعمل قد طرحت مؤخراً الإعلان الترويجي الأول له ، وكشف عن فكرة العمل التي تدور حول ورقة نقدية بقيمة 200 جنيه، تتسبب في الكثير من الصراعات في حياة أبطال العمل الذين ظهروا في الإعلان الأول للفيلم الذي سيطرت عليه حالة من الغموض، كما كشف الإعلان عن عدد كبير من النجوم المشاركين في بطولته وعلى رأسهم الفنان أحمد السقا وخالد الصاوي، وأحمد آدم، وليلى علوي، وهاني رمزي.

بالإضافة إلى الفنانين أحمد زرق، وأحمد السعدني ومي سليم، ودينا فؤاد، ومحمود حافظ، وصابرين ونجوم الكوميديا بيومي فؤاد وسليمان عيد، ويذكر أن فيلم "200 جنيه" قصة وسيناريو وحوار أحمد عبدالله، وإنتاج محمد عبدالحميد، ووائل علي، وإخراج محمد أمين.