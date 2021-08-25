منى زكي تكشف سبب نيتها الاحتفال مجدداً بزواجها من أحمد حلمي بعد 20 عام على زفافهما..فيديو

منى زكي حلت ضيفة اليوم على برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس، في الجزء الثاني من لقائها بالبرنامج في أول حلقات الموسم الجديد منه، واستعادت منى زكي ذكريات بداياتها الفنية وأبرز محطات مشوارها الفني وكذلك كواليس حفل زفافها على أحمد حلمي منذ 20 عام.

منى زكي تكشف سبب عدم رضاها عن لقطات حفل زفافها

وحكت منى زكي في تصريحاتها بالبرنامج عن كواليس حفل زفافها على أحمد حلمي في عام 2002، وقالت إنها كانت "أبشع عروسة في العالم"، بسبب انشغالها في تحضير فيلم "مافيا" في ذلك الوقت، وكانت مصابة في يدها من مشاهد الأكشن وفقدت الكثير من وزنها، بالإضافة إلى اتساخ فستان زفافها في بداية الحفل وعدم رضاها على مكياجها وشعرها في الحفل، وكانت غاضبة جداً في الحفل ومرهقة بسبب ارتباطها بالتصوير في نفس الوقت.

منى زكي تحتفل مجدداً بحفل زفافها على أحمد حلمي

وقالت منى زكي إنها تعتبر نفسها لم تنظم حفل زفاف بسبب هذا الأمر، خاصة انها قضت شهر العسل في فترة تصوير فيلم "مافيا" في جنوب أفريقيا، وسافر معها أحمد حلمي وكان يقضي معها الوقت بعد الانتهاء من تصوير مشاهدها، وأشارت إلى انها لا تحتفظ بصور زفافها لعدم رضاها عن شكلها، وقالت إنها تنوي الاحتفال مجدداً بزواجها العام المقبل بالتزامن مع مرور 20 عام على زواجها.

وأضافت منى زكي إنها تعتبر مرور 20 عام على زواجها انجاز، خاصة بالنسبة لأبناء جيلها لأنهم لا يكملون 20 عام في زيجاتهم، وقدمت نصيحة للجمهور من خلال تجربتها في الزواج، وقالت إن التسرع في الزواج هو سبب الانفصال وعدم نجاح الزيجات، وبسبب العادات والتقاليد والضغوط الأسرية التي تجبر السيدات على الزواج مبكراً.

منى زكي تكشف أعمالها الجديدة

وتحدثت منى زكي عن أعمالها الفنية الجديدة، وقالت إنها تصور حالياً مشاهد فيلمها مع محمد هنيدي، وعبرت عن سعادتها للعودة للعمل معه بعد فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، وأضافت إنها رأت ان ذلك وقت مناسب لتقديم عمل كوميدي بعد مسلسل "لعبة نيوتن"، والذي كان مرهقاً لها، وأشارت إلى ان الفيلم يشارك به عدد من النجوم مثل لبلبة وأحمد السعدني وتارا عماد وغيرهم، وهو من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.