تطورات الحالة الصحية لإبنة الفنان علي الطيب بعد خضوعها لعملية جراحية

ابنة الفنان المصري علي الطيب أقلقت الجمهور على حالتها الصحية بعدما أعلن والدها علي الطيب عن استعداد صغيرته لدخول غرفة العمليات ونشر لها صورة من على سرير المستشفى، ثم كشف قبل قليل تطورات حالتها الصحية في منشور له عبر حسابه على انستغرام.

تطورات الحالة الصحية لإبنة علي الطيب

الفنان المصري علي الطيب كشف عن تطورات الحالة الصحية لإبنته "لولي" التي خضعت لعملية جراحية في الساعات الماضية، فنشر صورتين ظهرت فيهما ابنته برفقته مع الطبيب المعالج، من داخل غرفتها في المستشفى، حيث بدت الطفلة تبتسم وهي ترتدي الثوب الأزرق وتلتقط صور السلفي، وذلك بعد خروجها سالمة من غرفة العمليات.

وطمأن علي الطيب الجمهور عن الوضع الصحي لإبنته مؤكدا بأن العملية نجحت، الا انه لم يكشف عن طبيعة العملية او تفاصيلها، واكتفى بالتعليق على الصور قائلا: "اللهم لك الحمد والشكر .. لولي عملت العملية وخرجت بالسلامة".

وأقلق الفنان علي الطيب في الساعات الماضية الجمهور على صحة ابنته بعدما كان قد نشر صباحا صورة لها من داخل المستشفى عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام وعلق قائلًا: اللهم احفظ لي روحًا أخشى عليها من ضرر يمسها فيمسني أضعافه، اللهم إني استودعتك ابنتي فاحرسها بعينك التي لا تنام.. لولي هتعمل عملية كمان شوية.. دعواتكم ليها يا حبايب".

وتفاعل الجمهور وعدد من النجوم مع منشور علي الطيب متمنين الشفاء العاجل لإبنته وبينهم الفنانة التونسية درة والفنانة السورية كندة علوش والفنان أحمد زاهر.

على صعيد فني، لم يعلن علي الطيب عن أي اعمال جديدة مرتقبة له بينما كانت آخر مشاركاته في مسلسل "خلي بالك من زيزي"، الى جانب أمينة خليل، محمد ممدوح، على قاسم وغيرهم نخبة من النجوم، والعمل من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف مريم نعوم ومن إخراج كريم الشناوي.

كما شارك علي الطيب في مسلسل "الاختيار 2" مع الفنان أحمد مكي وكريم عبدالعزيز ولعب خلال العمل دور هشام الصاوي.

جميع الصور المرفقة من حساب الفنان على الطيب على انستغرام.