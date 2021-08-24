محمد الهاشم لـ"دوت الخليج": أستعد لمشاريع فنية ستفاجئ الجمهور وأطمح للمشاركة بأعمال مصرية

محمد الهاشم الفنان السعودي يستعد خلال هذه المرحلة للمشاركة في أكثر من عمل فني جديد، كما أنه انتهى خلال الفترة الماضية من تصوير أكثر من عمل مقرر عرضهم خلال الفترة المقبلة.

محمد الهاشم: "استعد لأعمال جديدة تعد مفاجأة وأراهن على نجاحها"

محمد الهاشم كشف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن تحضيره لأعمال جديدة رفض الافصاح عن تفاصيلها خلال هذه المرحلة، لكنه أوضح أنه هناك عملين يُعد كل منهما مفاجأة من العيار الثقيل سوف يتم الكشف عنهما في الوقت المناسب قائلاً: "هناك أكثر من مفاجأة من العيار الثقيل سأصرح بهما قريباً، كل الذي استطيع قوله أنهما أعمال تلفزيونية نراهن على نجاحها بإذن الله، كما بين يدي نص جديد حالياً في طور قراءته و سأصرح به قريباً جداً بعد اتمام اجراءات الموافقه إن شاء الله".

أحدث الأعمال للفنان محمد الهاشم

محمد الهاشم تحدث كذلك عن انتهائه من تصوير أكثر من عمل فني جديد يشارك في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم حيث يستعد لعرض مسلسل "على الهوى" وكذلك فيلم "شيخ الجن" الذي يعد التعاون الثاني له مع المخرج حيدر الناصر، ويقول بهذا الإطار: "انتهينا منذ فتره من تصوير مسلسل (على الهوى) من إخراج الاستاذ إياد نظمي و تأليف الاستاذ نديم نجيم، وإنتاج علي العلي، واشارك البطولة فيه مع الزملاء و الزميلات ريم الحبيب، وجبران الجبران، ونغم المالكي وسيرى النور قريباً بإذن الله".

وأضاف: "كما انتهيت من عمل سينمائي بعنوان ( شيخ الجن ) من إخراج حيدر سمير الناصر، ويشاركني البطولة كل من الفنانة نورا عصر، ودانة ال سالم واغادير السعيد، والفنان عبدالعزيز السكيرين، ومن المقرر عرضه قريباً بإذن الله على شاشات السينما".

محمد الهاشم: لا ألوم أحد فيما تعرض له فيلم "بلال السادس"

محمد الهاشم كشف كذلك عن أمنيته في المشاركة بأعمال مصرية خلال المرحلة المقبلة، كما تحدث كذلك عن فيلم "بلال السادس" بكونه تعرض للظلم بعد عرضه في قاعات السينما فقال: "بالنسبة لفيلم (بلال السادس) يجب علينا الاعتراف أننا بصدد انشاء سينما سعودية منافسة، ونحن اجتهدنا في التنفيذ ولا الوم شركات السينما فهي جهات ربحية و تهتم بالأعمال التي تدر عليها ايرادات أكثر، لكن الحمدلله كل من حضر عمل (بلال السادس) قابلنا بالإشادة وهذا ما يحفزنا على الاصرار في تطوير المحتوى السينمائي على مستوى النص والإخراج، وكذلك الادوات المسانده للنجاح"، وأضاف: "أما فيما يخص المشاركة في أعمال مصرية فهي هدف لكل ممثل عربي و أتمنى ذلك في القريب العاجل".

الصور من حساب الفنان محمد الهاشم على "انستجرام".