أحلام ورؤى الصبان أبرزهن.. نجمات إماراتيات أصبحن واجهة مشرفة في مجال الفن تزامنًا مع يوم المرأة الإماراتية

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية الذي يوافق يوم 28 أغسطس الجاري، وتزامنًا مع هذا اليوم المميز، يحرص الجمهور باستمرار على تسليط الضوء على النماذج الإيجابية الناجحة من النساء اللواتي يعتبرن بمثابة واجهة مشرفة في مجالي الفن والإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة.

أحلام الشامسي

من أشهر هؤلاء النجمات اللواتي يعتبرهن الجمهور واجهة مشرفة للإمارات في يوم المرأة الإماراتية؛ دوت الخليج الفنانة أحلام الشامسي، التي استطاعت خلال سنوات طويلة ترسيخ نجوميتها باجتهادها وتقديمها للأعمال المختلفة التي تحظى بإعجاب الجمهور باستمرار.

أحلام التي أطلق جمهورها عليها لقب "الملكة"، فيما يطلق عليها الجميع "فنانة الخليج"، نجحت في الوصول لوجدان جمهورها ليس فقط عن طريق أعمالها الغنائية، ولكن أيضًا بنشاطاتها المجتمعية ودعمها الدائم لبلدها الإمارات، أما على المستوى الشخصي، فتعتبر أحلام من النجمات اللاتي دائمًا ما يحرصن على تشجيع زملائهن حتى وإن كن منافسات لها، حيث تربطها علاقة مميزة مع معظم نجمات ونجوم جيلها الذين دائمًا ما يشيدون بها.

أحلام كذلك استطاعت الجمع بين النجاح الفني والأسري، حيث إن قصة حبها لزوجها مبارك الهاجري الذي رزقت منه بثلاثة أبناء؛ دوت الخليج حديث الجمهور باستمرار.

رؤى الصبان

الإعلامية رؤى الصبان أيضًا تعتبر واحدة من النماذج الناجحة في الإمارات، حيث إنها بدأت حياتها المهنية كمذيعة، ومقدمة برنامج "تكنوميديا" وهو برنامج كان يهتم بكل جديد في عالم التكنولوجيا، وحققت خلاله انتشارًا واسعًا، وباتت من بين الوجوه التي يحب الجمهور متابعتها ومشاهدة كل جديد لها.

وبجانب نجاحها في مجال الإعلام، حرصت رؤى كذلك على دخول مجال الفن، فشاركت في عدد من المسلسلات الناجحة، ومنها "الغافة" 2010، و"وديمة" و"ما نتفق" و"ظلال الماضي" و"اليشمك" و"صبايا" و"قبل الآوان"، وغيرها من الأعمال الناجحة.

رؤى الصبان كذلك تحرص باستمرار على مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بكل تجاربها المفيدة وخبراتها الحياتية التي ساهمت في تغييرها للأفضل.

نجوم الغانم

دوت الخليج مخرجة وشاعرة وكاتبة إماراتية، نجحت في المنافسة بهذا المجال الشاق، كما حصلت على العديد من الجوائز الدولية والإقليمية، ويمتلئ أرشيفها بعدد من الأعمال الهامة التي لاقت صدى كبير وقت عرضها، حيث أخرجت وأنتجت 8 أفلام، من بينها الفيلم الوثائقي "حمامة" عام 2010، والذي حصل على العديد من الجوائز وقتها، كما قدمت أيضًا أفلام أخرى منها "أحمر أزرق أصفر" و"المرُيد" و"ما بين ضفتين" والفيلم الوثائقي "آلات حادة"، كما أن لديها اهتمامات واسعة بالفن التشكيلي الذي لاقت بسببه كذلك دعم قطاع كبير من متابعيها.

أمل محمد

الفنانة الإماراتية أمل محمد، شقيقة الفنانة إلهام محمد؛ تعتبر واحدة من أشهر النجمات الإماراتيات اللاتي يعتبرهن الجمهور بمثابة واجهة مشرفة في مجالهن، خاصة بعد سنوات طويلة من التعب والنجاح، حيث كانت بدايتها من خلال تقديم برامج الأطفال في سن الثامنة، مثل برنامج "عالم مدهش"، كما أنها خطت أولى خطواتها في التمثيل من خلال المسرح الشبابي عام 2006، وبعدها انطلقت إلى الدراما التلفزيونية من خلال مسلسلات مميزة مثل "عجيب غريب" و"بنات آدم"، ومؤخرًا قدمت عدة مسلسلات ناجحة أخرى منها "حين رأت" و"أم هارون" و"بنت صوغان" و"رقم الحظ 7"، وبالرغم من نجاحها في المجال الفني، إلا أنها لم تتوقف كذلك عن مواصلة تقديم البرامج التلفزيونية، والتي كان أحدثها "وين الويكند".

رويدا المحروقي

المطربة رويدا المحروقي من بين الأصوات الإماراتية التي نالت حب وإعجاب الجمهور منذ ظهورها قبل سنوات، كما أنها لديها أكثر من موهبة تمتعت بها منذ صغرها، حيث كانت تعزف على البيانو، وتمتع بموهبة الرسم وقد احترفته، وحصدت بعض الجوائز الخاصة في هاتين الموهبتين، كما أنها تخرجت في قسم الإخراج التلفزيوني والمسرحي في الجامعة الأمريكية في بيروت، وبدأت في مجال الغناء كهواية بالصدفة أثناء دراستها للإخراج.

أُتيحت لها فرصة الاشتراك ببرنامج المواهب "استديو الفن" فاشتركت بالبرنامج وفازت من خلاله بميدالية فضية في الفئة الطربية لتقدم فيما بعد العديد من الأغاني المميزة على مدار مشوارها، كما أنها حرصت على خوض تجربة التمثيل فشاركت كضيف شرف في الجزء الثالث من مسلسل "هوامير الصحراء"، إضافة إلى مسلسل "دو ري مي" وفيلم "بحر النجوم"

الصور مأخوذة من حسابات أحلام ورؤى الصبان وأمل محمد ونجوم الغانم ورويدا المحروقي على انستجرام .