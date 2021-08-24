مروان خوري مع خطيبته بأول ظهور رسمي لهما بضيافة مصطفى الآغا :"لحظات كلها دفء وحب"

مروان خوري مع خطيبته ندى أمضيا وقتا ممتعاً بضيافة الإعلامي مصطفى الآغا في منزله في دبي، فنشر النجم اللبناني عبر حسابه على انستغرام مجموعة صور من أجواء اللقاء الودي الذي ظهرت فيه خطيبته معه بشكل رسمي لأول مرة، بينما نشر مصطفى الآغا مقطع فيديو طريف على تويتر يرصد فيه أجواء اللمة والذي توجه من خلال بأسئلة محرجة للنجم اللبناني، فتابعوا معنا التفاصيل.

مروان خوري مع خطيبته بأول ظهور رسمي لهما بضيافة مصطفى الآغا

النجم اللبناني مروان خوري أعرب عن سعادته لإستضافة الإعلامي مصطفى الآغا له وزوجته في منزله الى جانب خطيبته ندى، فنشر مروان صورتين رصدت الأجواء السائدة في اللقاء، ووصف اللمة بأنها مليئة بالحب والدفء حيث علق قائلاً :"لحظات كلها دفىء وحب وكرم في بيت ابو كرم الغالي وزوجته الرائعة ميّ".

بدوره رد عليه مصطفى الآغا قائلا له :"انت الرائع وندى أروع"، بينما تفاعل العديد من المشاهير مع تدوينة وصور مروان بينهم الممثلة شكران مرتجى التي علقت قائلة :"دخيل قلبك وقلبها، الله يحميكم والتمام على خير"، فيما وضعت لقاء سويدان رموز القلوب الحمراء تعبيرا لها عن اعجابها بهذا اللقاء.

مصطفى الآغا يحرج مروان خوري

مصطفى الآغا الإعلامي السوري بدوره شارك متابعيه على حسابه الرسمي عبر تويتر بمقطع فيديو طريف من أجواء اللمة التي جمعته بمروان خوري وخطيبته، وسأل مصطفى ضيفه مروان في الفيديو عن الأغنية التي يهديها لخطيبته، فأجاب "كل القصايد" ثمّ عاد وأهداها أغنية "قصر الشوق"، كما أكد له أنّ زفافه سيقام في منتصف شهر سبتمبر المقبل.

كما سأل مصطفى الآغا الفنان اللبناني عن خطيبته ليجيبه "ما بدنا نعطي كثير تفاصيل" ليوضح له بعدها ان اسمها "ندى"، كما بدا مروان خوري خجولا ومحرجا من الرد على سؤال مصطفى الذي سأله من يحب الآخر أكثر لتجيب خطيبته بأنها دوت الخليج من تحبه أكثر.

مروان خوري يحتفل بوداع العزوبية

النجم اللبناني مروان خوري كان قد احتفل قبل حوالي شهر بتوديع عزوبيته فتداولت حسابات السوشيال ميديا مجموعة صور ومقاطع فيديو له من سهرة وداع العزوبية على فتاة من خارج الوسط الفني، وظهر مروان بلقطات رومانسية مع خطيبته كما ظهر في مقطع فيديو وهو يتمايل معها على وقع إحدى الاغنيات، بينما ظهرت العروس وهي ترتدي فستان سهرة أسود بطبقات الشيفون والكشاكش، وزيّنت شعرها بطوق من الورود البيضاء.

مروان خوري أوضح لاحقاً ان الصور المتداولة له ليست اشهارا بالزواج الرسمي انما تأتي ضمن احدى السهرات الاحتفائية في وداع العزوبية معلنا بأن زواجه الرسمي سيتم خلال شهر ايلول/سبتمبر المقبل حيث كتب في تغريدة على تويتر :" اودّ ان اوضح للمحبين وللصحافة الكريمة انني لم اتزوج رسمياً بعد وان سهرة البارحة اقامها لنا اصدقاء قريبين وكانت على شرف خطيبتي وان الزواج سيكون خلال شهر ايلول انشاءالله ولكم مني كل الحب والشكر".