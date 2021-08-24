سعد رمضان يقلق الجمهور بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.. بالصورة

سعد رمضان المطرب اللبناني أثار قلق متابعيه على حالته الصحية بعدما شارك الجمهور عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، بصورة ليده ظهر فيها وهو يتلقى العلاج عبر المحاليل الطبية.

سعد رمضان يقلق الجمهور على حالته الصحية

سعد رمضان لم يكشف حتى الآن عن سبب الوعكة الصحية التي أصيب بها خلال الساعات الماضية، واكتفى بنشر الصورة التي ظهر وهو يتلقى العلاج عبر المحاليل الطبية، دون حتى أن يوضح ما إذا كانت الصورة التقطت داخل أحد المستشفيات أم في منزله، فيما اعتبر عدد من جمهوره أن الفنان اللبناني ربما قد يكون أصيب بفيروس كورونا.

سبب الوعكة الصحية التي تعرض لها سعد رمضان

إلا أن سعد رمضان أكد لبرنامج "ET بالعربي" أنه ربما قد يكون تعرض لتسمم بسبب بعض المأكولات التي تناولها، وتسببت له بالتعب والغثيان، كما أوضح أنه سوف يجري الفحص الخاص بفيروس كورونا من أجل الاطمئنان أكثر على حالته، كما حرص على العودة للتدوين عبر تويتر، بعد ساعات من نشر تلك الصورة المقلقة، وهو ما جعل البعض يطمئن على حالته، كونه عاد للتفاعل مع الجمهور مجددًا.

كما حرص عدد من متابعي سعد رمضان، على الاطمئنان على حالته الصحية، وطالبوه أن يكشف لهم عن أي جديد يطرأ على حالته.

أحدث نشاطات سعد رمضان

في سياق آخر، كان سعد رمضان، قد طرح مؤخرًا أحدث أغانيه بعنوان "حبيت"، على موقع يوتيوب، وهي من كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سليمان، توزيع ماجد ضاهر، ميكس وماستر محمد مقهور، من إخراج حسين شعلان وإنتاج المولى برودكشن، ونجحت الأغنية في تحقيق أكثر من 3 ملايين و800 ألف مشاهدة حتى الآن.

سعد رمضان يحرص كذلك على مشاركة جمهوره بالعديد من اللقطات الخاصة بحياته اليومية، أو كواليس من أعماله، ومؤخرًا فتح النقاش حول الشيء الأهم لدى كل شخص في قصة الحب التي يعيشها، حيث نشر مقطع فيديو عبر انستجرام، من لقاء سابق له ببرنامج "ET بالعربي"، وأكد أن أهم شيء في الحب بالنسبة له هو الاهتمام، ولاقى رأيه تأييد عدد من متابعيه وزملائه بالوسط الفني ومن بينهم النجمة شكران مرتجى.

كما نشر الفنان اللبناني مؤخرًا، العديد من الصور الخاصة بأحدث حفلاته والتي قدم فيها مجموعة من أبرز أغانيه وتفاعل بطرافة مع أفراد فرقته الموسيقية خلال الحفل، كما استعرض سعد رمضان في صور أخرى، لقطات من إجازته الصيفية في أحد المدن الساحلية، ونالت الصور إعجاب عدد من متابعيه.

الصور مأخوذة من حساب سعد رمضان على انستجرام