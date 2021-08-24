شاهد.. هدى المفتى مع ويجز من كواليس فيلم بيمبو

ظهرت الفنانة هدى المفتى ، مع المغنى الشاب ويجز من كواليس فيلم “ بيمبو” . حيث قامت بنشر فيديو يجمعها معه عبر خاصية “ الاستورى ” بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

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