الفنانة مي كساب تطمئن جمهورها علي والدها

طمأنت الفنانة مي كساب جمهورها علي والدها بعد مروره بوعكة صحية خلال الفترة الماضية . وغردت مي كساب عبر حسابها الشخصي تويتر :" شكرا لكل حد دعا لأبويا أو سأل عليه بابا كان تعبان جدا بس الحمد لله العلي الكريم ربنا لطف بينا ونجاه ألف حمد وشكر لله ".

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