منى زكي تكشف أسرار جديدة عن قصة حبها مع أحمد حلمي وتتغزل به .. بالفيديو

منى زكي حلت ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه إسعاد يونس، وذلك في أولى حلقات الموسم الجديد من البرنامج، وتحدثت منى زكي في البرنامج عن علاقتها بزوجها أحمد حلمي وبداية تعارفهما وكذلك عن مسلسلها الأخير "لعبة نيوتن".

منى زكي تكشف سبب رفض والدها الزواج من أحمد حلمي

النجمة منى زكي كشفت تفاصيل وأسرار جديدة عن علاقتها بزوجها أحمد حلمي، وقالت إنها تعرفت عليه في البداية في كواليس احدى المسرحيات، وكان حينها يقدم برنامج للأطفال في التلفزيون، وفوجئت بشخصيته المغايرة عن البرنامج وشعرت انه ثقيل الظل، وذلك قبل أن تستمر علاقتهما وتتوطد صداقتهما بعد المسرحية، وقالت إن حلمي كان يتقرب إليها ولكنها لم تتوقع ان يعترف لها بحبه.

منى زكي تحكي أسرار جديدة عن علاقتها بأحمد حلمي

وحكت منى زكي تفاصيل بداية علاقتها العاطفية بأحمد حلمي، وقالت إنها لم ترد عليه بعد اعترافه بحبه لها وضحكت فقط، وفكرت بعد ذلك في شخصيته واكتشفت إنه شخص طيب للغاية وراقي وأكثر شخص متسامح قابلته في حياتها، وتغزلت منى زكي بأحمد حلمي في البرنامج ووصفته بالشخص النبيل وأنه فنان لأبعد حد ومثقف ومنفتح، وتحدثت منى زكي عن رفض والدها في البداية لزواجها من حلمي بسبب انه كان في بداياته ولقلة امكانياته المادية، إلا إنها كانت موافقة على الزواج منه.

منى زكي تكشف كواليس مسلسلها الأخير "لعبة نيوتن"

وانتقلت منى زكي للحديث عن كواليس مسلسلها الأخير "لعبة نيوتن"، وقالت إنها كانت غائبة لمدة 4 سنوات عن العمل قبل مسلسل "لعبة نيوتن"، وكانت في منزلها، وكان يعرض عليها أعمال ولكنها كانت غير مشجعة، إلى ان هاتفها المخرج تامر محسن وعرض عليها مسلسل "لعبة نيوتن"، وعبرت عن حماسها للعمل مع مخرج لديه رؤية ومشروع مثل تامر محسن، وأعجبت أيضاً بقصة العمل وبشخصية البطلة وهو ما شجعها على المشاركة.

وأضافت منى زكي إنها كان تريد العمل مع محمد ممدوح لانها لم تعمل معه قبل مسلسل "لعبة نيوتن"، وقالت إنها بدأت تصوير المسلسل بعدما درست شخصيتها والشخصيات الأخرى وتاريخها وجهزت نفسها تماماً لأدائها، وأشارت إلى ان مشهد مواجهتها بالطبيبة النفسية في المسلسل من أكثر المشاهد المفضلة لديها في العمل.