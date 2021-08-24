اغنية ”بيحرك فى المشاعر” لـ رامى صبرى تحقق مليون مشاهدة فور طرحها

حققت أغنية "بيحرك فى المشاعر" أحدث اعمال الفنان رامى صبرى ، ما يقرب من مليون مشاهدة بعد طرحها بـ يوم على قناته الرسمية على اليوتيوب .
أغنية "بيحرك في المشاعر"، يتعاون فيها رامي صبري مع الملحن عزيز الشافعي، بعد الخلاف الذي حدث بينهما مؤخرًا. وهي من كلمات تامر حسين، وتوزيع وسام عبد المنعم، ومكساج وماستر هاني محروس.
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