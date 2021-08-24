أحمد عبد العزيز يحسم حقيقة بيعه أثاث منزله بسبب قلة أعماله.. بالفيديو

أحمد عبد العزيز، الفنان المصري، تصدر مواقع التواصل بعد ظهوره الجديد في أحد البرامج التلفزيونية وحديثه عن سبب ابتعاده عن الشاشة في السنوات الأخيرة، وكذلك تعليقه على شائعة بيعه ممتلكاته بسبب احتياجه للمال.

أحمد عبد العزيز يكشف سبب ابتعاده عن الشاشة

وحل الفنان أحمد عبد العزيز ضيفاً على برنامج "تحت الشمس"، وتحدث في تصريحاته عن سبب ابتعاده الطويل عن الشاشة وتقديم الأعمال الفنية، وقال إن الأعمال غير الجيدة التي تعرض عليه لا يستطيع الموافقة عليها، خاصة إنه قدم أعمال ذات مستوى معين وقيمة معينة، وحقق تأثير بهذه الأعمال في مسيرته الفنية، وأضاف إنه كان يراهن في فترة مراهقته على هذا الأمر، وكان يفكر في قيمة الفن وأهميته قبل العمل به.

أحمد عبد العزيز يكشف حقيقة إفلاسه بسبب قلة أعماله

وأضاف أحمد عبد العزيز إنه عرف قيمة الفن من خلال تأثير الأعمال التي قدمها مثل "الوسية" و"المال والبنون" و"ذئاب الجمال" و"سوق العصر" وغيرها، وقال إن الأعمال التي تعرض عليه في الوقت الحالي أغلبها ضعيفة وغير مقنعة، مشيراً إلى ان الأعمال تزداد ضعفاً بعد تنفيذها، ولكن في السابق كانت الأعمال تزداد جودة بعد تصويرها بسبب الجهد المبذول في التصوير والتمثيل والإخراج وغيرها.

وتابع أحمد عبد العزيز في تصريحاته إن البعض يتساءل عن مصدر رزقه في الوقت الحالي بسبب قلة أعماله، وقال إن هذا سؤال طبيعي وتسبب في خروج شائعات حول إفلاسه أو اضطراره لبيع أثاث منزله، ونفى أحمد عبد العزيز هذه الشائعات قائلاً:" ربنا مابيسيبش حد من غير عشا"، مشيراً إلى انه أحياناً يضطر لتقديم أعمال يعتبرها أفضل الأعمال المعروضة عليه ويقدمها مضطراً رغم عدم اقتناعه بها من أجل العمل فقط.

أحدث ظهور للفنان أحمد عبد العزيز

واختتم أحمد عبد العزيز تصريحاته مؤكداً انه يفضل الاكتفاء والتوقف عند الأعمال المؤثرة التي قدمها في مسيرته، على الاستمرار وتقديم أعمال أقل جودة وتأثير، وكانت آخر أعمال الفنان أحمد عبد العزيز الفنية في مسلسل "كلبش 3" في 2019، بالإضافة إلى مسلسل "الأب الروحي" في 2018 وظهر كضيف شرف في عدة أعمال فنية أخرى.