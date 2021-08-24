روبي تكشف تفاصيل أغنيتها الجديدة ومفاجأة مع محمد منير.. بالفيديو

روبي تعيش حالة نشاط فني هذا الصيف، وأعلنت اليوم عن استعدادها لطرح أغنية جديدة من ألبومها هذا العام، بالإضافة إلى مفاجأة جديدة للجمهور بمشاركتها في حفل محمد منير في الساحل الشمالي.

روبي تشوق الجمهور لأغنيتها الجديدة "لازقة خفاش"

ونشرت الفنانة روبي اليوم برومو تشويقي لأغنيتها الجديدة "لازقة خفاش"، وكشفت مقطع من الأغنية على حسابها بانستقرام، وشوقت الجمهور إليها وكشفت تفاصيل طرحها وقالت تعليقاً على البرومو:" فرفشو يا مفركشين استنوا اغنيتى الجديدة لازقة خفاش كاملة على قناتى على اليوتيوب بكرة الساعه ٩"، والأغنية من كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور وتوزيع أحمد عادل.

روبي مفاجأة حفل محمد منير في الساحل الشمالي

وواصلت روبي مفاجآتها في موسم الصيف الحالي، وأعلنت عن حفل جديد لها في الساحل الشمالي هذا الشهر، والذي تشارك به مع الفنان محمد منير، والذي يعود إلى الحفلات الجماهيرية بعد غياب، وكشفت الشركة المنظمة للحفل عن مشاركة روبي في الحفل بعد الإعلان عن حفل محمد منير، وتحيي روبي مع منير الحفل على المسرح الروماني في مارينا 2 يوم 26 أغسطس الجاري.

روبي في حالة نشاط فني

وأحيت روبي هذا الصيف عدة حفلات جماهيرية ناجحة في الساحل الشمالي، بعد طرحها عدة أغاني جديدة في موسم الصيف، وكانت آخر أعمالها الغنائية "أمك وأبوك" التي طرحتها مؤخراً، وسبقتها روبي بعدة أغاني من ألبومها الجديد، والتي حققت نجاح كبير على يوتيوب وأبرزها "قلبك بلاستيك" و"حتة تانية" و"أنا لو زعلانة" وغيرها، وتستعد لطرح عدة أغاني أخرى خلال الفترة المقبلة.

وتنتظر روبي عرض أحدث أعمالها التمثيلية في مسلسل "شقة 6"، وكشفت شبكة mbc عن تفاصيل عرض المسلسل في بيان رسمي، وكشفت عن عرض المسلسل على تطبيق "شاهد VIP"، وذكرت في بيانها:" من عروض شاهد الأولى، تشويق وحبس أنفاس ورعب أحياناً في مسلسل "شقة ستة" من بطولة روبي، وأحمد حاتم، ومن تأليف سعاد القاضي ومحمود وحيد ورفيق القاضي ونبيل شعيب وإخراج محمود كامل، والذي يعرض على "شاهد VIP"، اعتباراً من 19 أغسطس 2021".