محمد رمضان يتجاوز أحزانه وينشر لقطات جديدة من حفله بالساحل الشمالي.. بالصور

محمد رمضان تجاوز أحزانه بعد وفاة حماته منذ يومين، وبعد تلقيه واجب العزاء من أصدقائه وزملائه أمس، وعاد اليوم لمواصلة أعماله الفنية، ونشر صور ولقطات جديدة من حفله الأخير في الساحل الشمالي.

محمد رمضان يوجه رسالة لجمهور حفله بالساحل الشمالي

وكشف الفنان محمد رمضان اليوم عن كواليس حفله الأخير في الساحل الشمالي، ونشر عدة صور من الحفل ومن استعراضاته بالحفل على حسابه بانستقرام، وكشف محمد رمضان في تعليقه على صور الحفل عن حضور 85 ألف فرد في الحفل، وعلق قائلاً:" الحمد لله ثم شكراً بلدي الغالية مصر شكراً جمهوري شكراً لكل القائمين على الحفلة"، وقال في تعليق آخر على صور الحفل:"85 ألف حبيب وغالي... أقوى حفلة في الساحل الشمالي".

محمد رمضان يتجاوز أحزانه بعد وفاة حماته

وكان محمد رمضان قد تلقى أمس العزاء في والدة زوجته الراحلة بأحد المساجد في القاهرة، وذلك بعد إعلانه أول أمس عن وفاتها وحضر العزاء عدد من الفنانين والشخصيات العامة وأصدقاء محمد رمضان، وعلى رأسهم الفنان أحمد فهمي والذي كان في مقدمة حضور عزاء حماة محمد رمضان، وأعجب الجمهور بحضوره وتجاوزه للخلافات السابقة مع محمد رمضان، وأكد بحضوره انتهاء الخلافات مع رمضان.

وخيم الحزن على محمد رمضان في عزاء حماته اليوم، وظهر متأثراً أثناء تلقيه العزاء، وكان رمضان قد أعلن أمس وفاة والدة زوجته ونعاها برسالة على حساباته بمواقع التواصل وقال:" انا لله وانا إليه راجعون توفيت اليوم والدة زوجتي .. أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وان يسكنها الله فسيح جناته .. العزاء اليوم بمسجد الشرطة بعد صلاة المغرب"، وأعلن رمضان اليوم نقل مكان العزاء خوفاً من التزاحم وتكدس الجمهور.

محمد رمضان يشعل حفلات الساحل الشمالي

وأحيا محمد رمضان حفله الأول هذا العام في الساحل الشمالي مؤخراً، واستقبله الجمهور في بشكل حافل حيث دخل النجم المصري في بداية الحفل بسيارة لامبورجيني مطلية باللون الذهبي ليخرج منها ويبدأ في غناء "نمبر وان" التي تفاعل معها الجمهور كما قاموا بغنائها معه، بينما انطلقت الألعاب النارية كذلك مع بداية حفل محمد رمضان الذي قدم العديد من الاستعراضات مع كل أغنية قدمها على المسرح والتي كان من بينها أغنية "مافيا" ورقصتها الشهيرة، كما قدم أيضا كل من أغنية "رايحين نسهر"، وكذلك كل من أغنية "على الله"، و"ثابت".