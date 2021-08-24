نوال الزغبي تطرح كليب أغنيتها الخليجية الجديدة "عليه ابتسامة".. بالفيديو

نوال الزغبي طرحت اليوم فيديو كليب أغنيتها الجديدة "عليه ابتسامة"، وواصلت طرح أغاني ألبومها الجديد "عكس الطبيعة" مع شركة روتانا، وفاجأت الجمهور بالغناء بالخليجية في أغنيتها الجديدة.

نوال الزغبي تطرح فيديو كليب "عليه ابتسامة"

وطرحت الفنانة نوال الزغبي اليوم فيديو كليب أغنيتها الجديدة "عليه ابتسامة" على قناة شركة "روتانا" على يوتيوب، وتصدرت تريند تويتر بعد طرح الأغنية بسبب الإطلالات اللافتة لنوال الزغبي في كليب الأغنية وأدائها به، بالإضافة إلى مفاجأتها الجمهور بالغناء باللهجة الخليجية في الأغنية الجديدة، وهو ما لاقى اعجاب جمهورها الخليجي، وواصلت نوال الزغبي بالأغنية طرح أغاني ألبومها الجديد "عكس الطبيعة" الذي أعلنت عنه مؤخراً.

نجوى كرم تهنيء نوال الزغبي بأغنيتها الجديدة

وتفاعل مع أغنية نوال الزغبي الجديدة عدد من النجوم أيضاً، والذين حرصوا على تهنئة نوال الزغبي على أغنيتها "عليه ابتسامة"، وعلى رأسهم الفنانة نجوى كرم والتي نشرت تغريدة لنوال الزغبي قالت بها:"ألف مبروك يا نجمتنا الذهبية.. كلنا ناطرين جديدك.. الله يوفقك"، وردت نوال الزغبي على تغريدة نجوى كرم وقالت:" نجوى الذوق والجمال والاخلاق.. شكرا حبيبة قلبي.. وكلنا ناطرين جديدك"، ونشرت كذلك الفنانة ماغي بو غصن تهنئة إلى نوال الزغبي وقالت:" قمر وكلك حياة وجمال وطاقة ايجابية.. ألف مبروك".

نوال الزغبي تواصل طرح أغاني ألبومها الجديد

وتعتبر أغنية "عليه ابتسامة" دوت الخليج الأغنية الثانية من ألبوم نوال الزغبي الجديد "عكس الطبيعة" مع شركة روتانا، وذلك بعدما افتتحت أغاني الألبوم بفيديو كليب أغنية "ارقص" باللهجة المصرية، والتي حققت نجاح كبير على يوتيوب ووصلت إلى 5 مليون مشاهدة في شهر من طرحها، وكانت نوال الزغبي قد طرحت قبل أغاني ألبومها عدة أغاني منفردة هذا العام وأبرزها أغنية "عقلي وقف" و"أسعد لحظة" و"بكلم خيالي".

وكانت نوال الزغبي قد أثارت ضجة كبيرة مؤخراً بعد اعلان اعتذارها عن تسلم جائزة "الموريكس دور" خاصة وان هذه الجائزة تعتبر من الجوائز المهمة في لبنان والعالم العربي في مسيرة النجوم، وبررت النجمة اللبنانية قرارها بسبب الأوضاع السائدة في لبنان، لكنها تلقت إثر ذلك بعض الانتقادات من متابعيها، ما جعلها ترد عليهم ايضا، قبل أن يعلن القائمون على الجائزة عن تأجيل حفل توزيع الجوائز.