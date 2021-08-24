أول ظهور للفنان نضال الشافعي من المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة.. بالصور

نضال الشافعي الفنان المصري ظهر لأول مرة بعدما استفاق من العملية الجراحية التي خضع لها في الساعات الماضية، كما وجه العديد من زملائه رسائل لدعمه ومساندته.

أول ظهور لنضال الشافعي بعد العملية الجراحية

نضال الشافعي قام بزيارته الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما في المستشفى التي يتواجد بها الفنان المصري، وكشف المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" عن تفاصيل الزيارة، حيث أكد البيان أن الفنان نضال الشافعي يتماثل للشفاء حيث طمئن الجمهور على حالته الصحية، كما تم تقديم هدية للفنان المصري عبارة عن تابلوه يحمل أسماء الله الحسني.

وجاء بيان المركز عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "قام المركز الكاثوليكي للسينما ظهر يوم الإثنين ٢٣ أغسطس بزيارة الفنان المحبوب والمتميّز نضال الشافعي للاطمئنان عليه، وذلك بعد الوعكة الصحية التي تعرّض لها مؤخراً. وأبدى نضال امتنانه لهذه الزيارة، كما طمئن جمهوره ومحبيه على حالته الصحية. وتم إهدائه تابلوه يحمل أسماء الله الحسنى، تعبيراً عن المحبة، وكان الشافعي في حالة معنوية مرتفعة، وقد بدا عليه التماثل للشفاء".

النجوم يساندون نضال الشافعي برسائل مؤثرة

نضال الشافعي منذ الإعلان عن دخوله إلى المستشفى وخضوعه لعملية جراحية انهالت عليه الرسائل من قبل زملائه في الوسط الفني وكان من بينهم الفنان صلاح عبدالله الذي نشر صورة تجمعه مع الفنان المصري، وأكد انه تواصل معه تليفونيا من أجل الاطئمنان على حالته.

فكتب صلاح عبدالله: "يانضال الجدعنة والأدب والوفاء ١٠٠مليون حمدالله على السلامة يابني، فضلت على إتصال مع زوجته ربنا يحفظها لحد ما كلمته وأطمنت عليه جداً بعد العملية الصعبة اللي تمت بنجاح كبير، وهو يرقد الآن في المستشفى تحت رعاية الفريق الطبي الممتاز وشدة وهتزول بفضله وربنا ينعم عليك ياولدي بتمام الشفاء وعاجله دعواتكم".

أحمد زاهر نشر أيضا صورة مع الفنان نضال الشافعي عبر حسابه على "انستجرام" وتمنى من خلالها الشفاء العاجل له وأن يتجاوز هذه المرحلة ويعود لأسرته سالما فكتب:" حبيبي و صاحبي و اخويا ابو قلب طيب النجم نضال الشافعي، ألف مليون سلامة عليك يا اخويا ربنا يحفظك لمراتك وولادك و جمهورك، حمدالله علي سلامتك يا صاحبي و يقومك بالسلامة صحتك أهم و اغلي من مليون فيلم و مسلسل".

منة فضالي تكشف سبب الأزمة الصحية للفنان نضال الشافعي

نضال الشافعي ساندته كذلك الفنانة منة فضالي حيث نشرت صورة له من داخل المستشفى وتمنت له الشفاء العاجل، وأكدت أن ما تعرض له جاء بسبب ضغوط العمل واستغلال البعض لهدوئه وأدبه فكتبت: "نضال مش بس زميل لا أخ وصاحب بجد وبحبه وبحترمه جدا وكل الناس بتحبه وبتحترمه ومعروف عن نضال انه هادي ومؤدب بزيادة والناس بتستغل ده، للأسف اللي حصل لنضال نتيجة زعل وانفعال وصلوه لعملية كبيرة في القولون".

يذكر أن الفنان نضال الشافعي تم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بانفجار في القولون، حيث تعرض الفنان المصري لضغوط نفسية تردد أنها بسبب فيلمه الجديد "ميني بار"، واضطر للخضوع لعملية جراحية.

الصور من حساب الفنانة منة فضالي، وأحمد زاهر على "انستجرام" والفنان نضال الشافعي والمركز الكاثوليكي على "فيس بوك".