الفنانة إيمان جمال تحتفل بعقد قرانها بعد تراجعها عن الاعتزال والنجوم يقدمون التهاني

إيمان جمال الفنانة المصرية المقيمة في الكويت احتفلت بعقد قرانها، وحرص عدد من النجوم والمتابعين على تقديم التهاني لها على هذه المناسبة السعيدة.

إيمان جمال تحتفل بعقد قرانها

إيمان جمال نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة لها أعلنت من خلالها على ارتباطها وعقد قرانها على شخص لم تكشف الفنانة المصرية عن أي معلومات عنه، لكن تردد أنه من خارج الوسط الفني، ولم تكشف إيمان جمال عن تفاصيل عقد قرانها أو تنشر صور من الحفل بل اكتفت بنشر بعض المباركات والتهاني التي قدمت لها من متابعيها وكذلك زملائها في الوسط الفني فكتبت إيمان جمال تعليقا على الصورة التي قامت بنشرها قالت فيه : "وبنعمته تتم الصالحات..تم عقد قراني على من اختاره الله لي زوجاً صالحاً واسأل الله التوفيق لي ولكم".

النجوم يقدمون التهاني للفنانة إيمان جمال

إيمان جمال نشرت كذلك رسالة في إطار احتفالها بعقد قرانها عبر حسابها على "انستجرام" ووجهتها لزوجها فكتبت: "كأعتراف بسيط مني انت حقاً نعمه عظيمه من الله لي"، و قدم التهنئة للفنانة المصرية قطاع كبير من نجوم الوسط الفني في الكويت والخليج العربي وكان من بينهم الفنانة مي البلوشي التي كتبت تعليقا قالت فيه: "مبروك حياتي تهنين يا رب الله يسعدج ويفرح قلبج".

كما علقت كذلك الفنانة رانيا شهاب فكتبت: " ألف ألف مبروك الله يتمم عليج"، كما كتبت الفنانة هبة الدري: " مبروك أموني ألف مبروك تستاهلين كل خير يارب يتمم عليج ويخليكم لبعض"، وقدم كذلك التهنئة كل من الإعلامية مي العيدان وأسماء البريك، والكاتبة علياء الكاظمي، ومحمد الشعيبي، وراندا حجاج، وأحمد الفردان، وفاطمة الدمخي.

إيمان جمال تعود للتمثيل بعد قرار اعتزالها

إيمان جمال قد فاجئت الجمهور خلال الفترة الماضية بالكشف عن رغبتها في اعتزال التمثيل، لكن عادت للعدول عن هذا القرار حيث أوضحت في لقاء مع برنامج "سراي"، المعروض على الفضائية الكويتية "atv"، أن الدعم الكبير من أصدقائها وزملائها في الوسط الفني كان سبب في تراجعها عن القرار، وأن رسائلهم كانت مساندة لها من أجل أن تعود وتحقق أحلامها في مجال التمثيل، لذلك شاركت في أكثر من عمل خلال هذا العام كان من بينها مسلسل "درب الهوى" الذي لم يعرض بعد وكذلك كل من مسلسل "أنا أحبك بعد"، و"ياما كان وكان"، ومسلسل "عيال المباركة".

الصور مأخوذة من حساب الفنانة إيمان جمال على "انستجرام".