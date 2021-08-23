"رسالة تهديد" من منى زكي لـ أحمد حلمي بعد نشره فيديو بدون موافقتها .. شاهدوا

أحمد حلمي الفنان المصري بدأ مؤخرًا بمشاركة الجمهور ببعض اللقطات العائلية الطريفة التي تجمعه بزوجته الفنانة منى زكي، والتي كان أحدثها مقطع فيديو ساخر لمنى خلال محاولتها تسجيل فيديو من أجل الإعلان عن ظهورها الإعلامي مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة".

طرافة منى زكي في أحدث ظهور لها

وخلال الفيديو الذي كان أحمد حلمي يساعدها في التقاطه، لم تنجح الفنانة المصرية في قول الجملة الخاصة بالإعلان عن ظهورها في برنامج "صاحبة السعادة"، بالشكل المطلوب، كما طلبت من زوجها حذف الجزء الذي قامت بتسجيله لأنه لم ينل إعجابها، إلا أنه فاجئها وقام بنشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بدون أن تعلم مسبقًا.

وفور مشاهدتها للفيديو الطريف الذي حقق انتشارًا واسعًا، حرصت منى زكي على على معاتبة زوجها، بعدة تسجيلات أرسلتها له عبر أحد التطبيقات، إلا أنه قرر نشر تلك التسجيلات عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام.

منى زكي تهدد أحمد حلمي

وهددت منى زكي زوها، بشكل طريف خلال تلك التسجيلات، وقالت له: "بتهزر يا حلمي، إنت نزلت الفيديو بجد.. الناس تقول عليا إيه.. عبيطة مثلاً؟"، لافتة إلى أنها تمتلك فيديوهات كوميدية له وسوف تقوم بنشرها أيضًا في وقت قريب، ليعود حلمي ويعلق مجددًا على تسجيلاتها الطريفة ويقول: "مش أنا اللي اتهدد".

ولاقى الفيديو الخاص بمنى زكي وتسجيلاتها لزوجها، انتشارا واسعا بين متابعي كل منهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر عدد كبير منهم عن مدى إعجابهم بحالة الكوميديا التي تنتج عن تصرفات الثنائي مؤخرًا.

منى زكي في "صاحبة السعادة"

في السياق نفسه من المقرر أن تحل منى زكي ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر قناة dmc مساء اليوم، الإثنين، في تمام الساعة الـ11 مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تتحدث منى عن حياتها الأسرية، وعلاقتها بأحمد حلمي وأبنائها الثلاثة، كما تتحدث عن كواليس أحدث أعمالها وهو مسلسل "لعبة نيوتن" الذي عرض في رمضان الماضي.

وكانت منى زكي قد تألقت في رمضان الماضي بدور هنا الذي قدمته في مسلسل "لعبة نيوتن" والذي شارك في بطولته كل من محمد فراج ومحمد ممدوح وسيد رجب وعائشة بن أحمد ومايان السيد وعدد كبير من النجوم، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا وبات حديث الجمهور فور بدء عرضه.



الصور مأخوذة من حسابات منى زكي وأحمد حلمي على انستجرام