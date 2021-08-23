"الكندوش 2" يتصدر قائمة المسلسلات الجاهزة للعرض في رمضان 2022 .. بالصور

سلاف فواخرجي النجمة السورية أعلنت قبل ساعات، الانتهاء من تصوير أحداث الموسم الثاني من مسلسل "الكندوش" الذي من المقرر عرضه في رمضان 2022، ليصبح أول الأعمال الدرامية الجاهزة للعرض في الموسم الدرامي الأبرز.

سلاف فواخرجي تعلن انتهاء تصوير "الكندوش 2"

سلاف فواخرجي شاركت جمهورها عبر حسابها على انستجرام، بصورة لها من شخصية ياسمين التي تؤديها في المسلسل المنتظر، والتي ظهرت خلالها بالحجاب، وعلقت على الصورة قائلة: "انتهى بعون الله وبجهود أفراده، تصوير الجزء الثاني من مسلسل الكندوش".

وأضافت النجمة السورية: "لا أستطيع أن أعد بالكثير، ولكن أتمنى كل التمني أن نقدم لكم الجزء الثاني أفضل وأجمل وأكثر متعة، وأن يتحول جهدنا إلى نجاح ومحبة تنسينا كل التعب والشقاء، وبما يليق بكم أولاً وآخراً، والتوفيق من عند الله".

"الكندوش 2" أول الأعمال الدرامية الجاهزة للعرض في رمضان 2022

ولاقت تدوينة سلاف فواخرجي تفاعل عدد كبير من متابعيها، الذين عبروا عن حماسهم لمتابعة الموسم الثاني من المسلسل الشهير، الذي عرض الجزء الأول منه في شهر رمضان الماضي.

كما حرص مخرج العمل سمير حسين خلال الفترة الماضية، على نشر مجموعة صور من كواليس تصوير الجزء الثاني من العمل عبر حسابه على انستجرام، والتي ظهر فيها عدد من أبرز أبطاله.

ويعتبر الجزء الثاني من مسلسل "الكندوش" هو أول المسلسلات الدرامية التي انتهى تصويرها تمامًا لتصبح جاهزة للعرض في موسم رمضان 2022، قبلها بفترة طويلة.

معلومات عن مسلسل "الكندوش"

ومن المعروف أن مسلسل "الكندوش" تأليف الممثل حسام تحسين بك، وإخراج سمير حسين، وبطولة أيمن زيدان وسلاف فواخرجي وسامية الجزائري وصباح الجزائري وشكران مرتجي وكندا حنا وأيمن رضا وحسام تحسين بيك وأيمن حداقي وحلا رجب وغيرهم، ولاقى الجزء الأول من العمل، متابعة وتفاعل عدد من الجمهور العربي، الذي أشاد بالعمل وأداء أبطاله.

وتدور أحداث "الكندوش" في إطار درامي اجتماعي، حول أحد الرجال الأثرياء الذي يُدعى عزمي بيك، والذي تنقلب حياته رأسا على عقب عندما يُعجب بأرملة تسكن بجواره، بالرغم من زواجه من أم أولاده، إضافة إلى الصراع بين الخير والشر.

الصور مأخوذة من حسابات المخرج سمير حسين وسلاف فواخرجي وشركة انتاج المسلسل على انستجرام