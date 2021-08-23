أزمات صحية للمشاهير في 24 ساعة ..نضال الشافعي يخضع للجراحة ومي كساب تناشد الدعاء وفنان شهير يكشف وصيته

خلال الـ 24 ساعة الماضية، ضربت الأزمات الصحية الوسط الفني التي طالت الفنانين او أقاربهم، فناشدت مي كساب الدعاء لوالدها الذي تم ادخاله الى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية صعبة، بينما خضع نضال الشافعي لعملية جراحية عاجلة في القولون، في حين أن الفنان عصام شعبان عبد الرحيم كشف عن وصيته لشقيقه بعد دخوله المستشفى جراء عملية جراحية خضع لها على وجه السرعة، فتابعوا معنا التفاصيل.

نضال الشافعي يخضغ لجراحة عاجلة في القولون

الفنان نضال الشافعي أقلق الجمهوره على حالته الصحية بعد كشفه عن تعرضه لأزمة صحية حادة وهي انفجار في القولون وذلك بسبب تعرضه لضغوطات نفسية تردد أنها بسبب فيلمه الجديد "ميني بار"، الأمر الذي تسبب له في آلام بمنطقة البطن، فتوجه للمستشفى لإجراء الفحوصات الطبية، قبل أن يضطر للخضوع لعملية جراحية يوم الأحد بسبب اكتشاف إصابته بانفجار في القولون.

ونشرت الصفحة الرسمية للفنان نضال الشافعي صورة له، وطلبت من الجمهور الدعاء له في أزمته الصحية وعلقت:"دعواتكم بالشفاء العاجل"، وتصدر نضال الشافعي مواقع التواصل بسبب قلق الجمهور على حالته ودعواتهم له لتجاوز أزمته الصحية المفاجئة، بينما طمأنت زوجة نضال الجمهور عن تحسن حالته الصحية بعد اجرائه العملية.

مي كساب تناشد الدعاء لوالدها

الفنانة مي كساب تعيش لحظات صعبة بسبب تعرض والدها لأزمة صحية صعبة حيث نشرت صورة لها عبر حسابها على انستغرام برفقه والدها بصورة من أرشيف ألبوم زفافها، وناشدت جمهورها بالدعاء له بالشفاء العاجل، وعلقت مي كساب على الصورة: "بابا أغلي ممتلكاتي وكنز حياتي ربنا يقومك بالسلامه ويطول في عمرك ويخليك لينا لأننا من غيرك ولا حاجه".

وتفاعل زملائها من النجوم مع تدوينتها داعين لوالدها بالشفاء العاجل، وبينهم الفنان حمادة هلال الذي كتب لها :"يارب يحفظهولك ويبارك فى عمره”، وعلقت الفنانة حنان مطاوع "يارب اشفيه وعافيه ويقوملك بالسلامه حبيبتي"، كذلك علقت الفنانة امينة بالقول: "مليون سلامة عليه حبيبى مليون سلامة".

فنان شهير يكشف عن وصيته

الفنان عدوية شعبان عبد الرحيم كشف عن تعرض شقيقه الفنان عصام لأزمة صحية اضطر على اثرها للخضوع لعملية جراحية في القلب، فنشر فيديو ظهر فيه شقيقه عصام من داخل المستشفى قبل إجرائه العملية الجراحية حيث ترك له وصية ، فقال :"أنا داخل العمليات يا عدوية.. ادعيلي ولو حصلي حاجة خلي بالك من ولادي ومن نفسك".

عدوية عبد الرحيم علق بدوره على الفيديو قائلا: "الف الف سلامة على قلبي اللي كل يوم يوجعني يارب يشفيك ياعصام ويعفي عنك.. اخويا وصحبي وضهري في الدنيا ربنا يقومك بالف سلامة عليك يانور عنيا، ربنا يشفيك ويعافيك ويرجعلك لينا بالسلامة يا اخويا وتبقى احسن من الاول ان شاء".