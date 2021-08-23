ريهام سعيد تعتذر لأبنائها وتخطف الأنظار بأحدث ظهور مع ابنتها الشابة.. بالفيديو

ريهام سعيد وجهت رسالة للجمهور مع بداية أولى خطوات حياتها الجديدة التي كشفت عنها مؤخرا بعد اعتزالها الإعلام، كما حرصت على الاعتذار لأبنائها من خلال مقطع فيديو نشرته مؤخرا عبر حسابها بانستجرام.

ريهام سعيد في جلسة تصوير مع ابنتها

ريهام سعيد نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو يجمعها مع ابنتها أثناء جلسة تصوير لهما، الإعلامية المصرية ظهرت وهي ترتدي وابنتها ملابس سوداء، وأضحت أنها اختارات أن تبدأ حياتها الجديدة بمجموعة صور مع ابنتها لكون الأخيرة دوت الخليج أملها في الحياة على حسب وصفها.

كما أكدت ريهام سعيد أن عودتها بعد كل أزمة مرت بها كانت بسبب أولادها ورغبتها في استكمال الطريق الذي بدأته فكتبت: "اخترت أبدأ حياتي الجديدة بصور مع بنتي يمكن عشان دوت الخليج حتة مني يمكن عشان دوت الخليج جهدي وتعبي وأملي في الحياة.. كل مرة كنت بقع كنت بقوم عشانهم".

ريهام سعيد تعتذر لأولادها: "اللي جاي أحلى اوعدكوا"

ريهام سعيد وجهت اعتذارها لأولادها الثلاثة أمينة وطارق ويوسف بعد الأزمات المستمرة التي وقعت بها في الفترة الماضية بسبب طبيعة عملها الإعلامي، ووعدت الإعلامية المصرية أولادها بأن الفترة القادمة سوف تشهد تغيرا كبيرا للأفضل فكتبت: "لأولادي آسفه على كل لحظة الناس تسببت في ألم لكم بسبب شغلي والناس اللي كلها شر، اللي جاي أحلى اوعدكوا، يوسف وأمينة وطارق بحبكوا"، ريهام سعيد تفاعل مع الفيديو الذي نشرته مع ابنتها قطاع واسع من الجمهور حيث بلغ عدد مشاهدات الفيديو أكثر من 220 الف مشاهدة حتى الآن، كما علق عليه العديد من النجوم من بينهم الفنانة دينا فؤاد التي كتبت: "ربنا يحفظها ويحميها".

ريهام سعيد تعلن اعتزالها للعمل الإعلامي

ريهام سعيد فاجئت الجمهور بنشرها صورة بإطلالة جديدة عبر حسابها على "انستجرام" لدرجة جعلت عدد من الجمهور لا يتعرفون عليها، وعلقت ريهام سعيد على الصورة التي قامت بنشرها فكتبت: "اللي جاي احلى اوي، شكرا يا رب، الجبر الإلهي إذا أتى لا يأتي عاديا"، وكانت الإعلامية المصرية ريهام سعيد قد أعلنت في شهر يوليو الماضي اعتزالها العمل الإعلامي وتفرغها للمشاركة في الأعمال الفنية، كما أكدت على سعادتها بفترة عملها كمذيعة كما أشارت أن جميع أعمالها الفنية التي قدمتها في الماضي استطاعت أن تترك أثر كبير على الجمهور.

فكتبت ريهام سعيد : "أنا الحمد لله حققت في التمثيل وكل اللي اشتغلته علم مع الناس واشتغلت اعمال كلها قيمة، بس بعد ما جالي السكر وشوية مشاكل تانيه قررت اعمل اللي بحبه انا بكل أسف بعلن اعتزالي الإعلام تماما وهاركز كممثلة".

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي لريهام سعيد على "انستجرام" والفيديو المرفق.