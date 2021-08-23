أبرز الأعمال الغنائية التي قدمت التحية للنساء الإماراتيات تزامنًا مع يوم المرأة الإماراتية

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 28 أغسطس الجاري بيوم المرأة الإماراتية، الذي يحرص عدد كبير من نجوم الفن على الاحتفاء به، على مواقع التواصل الاجتماعي، بطرق مختلفة.

بنت زايد لبلقيس

وشهدت الأعوام الماضية، حرص عدد من نجوم الطرب والفن على توجيه التحية للمرأة الإماراتية من خلال طرح أغان مميزة تزامنًا مع تلك المناسبة، وكان من أبرز تلك الأغاني، أغنية "بنت زايد" التي غنتها الفنانة الشهيرة بلقيس عام 2019، وأهدتها جمعية النهضة النسائية بدبي، لنساء الإمارات وهي عبارة عن قصيدة وطنية مغناة تفخر وتعتز بابنة الإمارت.

قصيدة "بنت زايد" من تأليف الشاعر علي الخوار، وألحان فايز السعيد، وتوزيع مهند خضر، ولاقت الأغنية انتشارًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقت طرحها.

أغنية "لبيه"

في عام 2015، قامت مجموعة من الإعلاميات الإماراتيات بأداء أغنية بعنوان "لبيه" احتفاء بيوم المرأة الإماراتية في دورته الأولى، والأغنية من كلمات وألحان الدكتورة نورا المرزوقي، التوزيع الموسيقي للمايسترو إيهاب عزمي، وأشرف عليها علي المزروعي والطيف المهاجر، وقد تم تسجيلها وقتها في استوديوهات أوبرا دبي.

أم الوطن لراشد الماجد

في 2019، وتزامنًا مع الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، حرص النجم السعودي راشد الماجد على تقديم التحية للمرأة الإماراتية، في يومها المميز، وطرح أغنية بعنوان "أم الوطن" عبر حسابه على يوتيوب.

أغنية أم الوطن حققت وقت طرحها تفاعلًا كبيرًا، ألحان وإخراج موسيقي لمحمد الأحمد، وكلمات سيف كميدش الكعبي، وتوزيع فهد سواح، وهندسة صوتية علي الأمير، ووتريات تامر فيضي، ومنتج منفذ ستوديو الوطن آرت برودكشن.

وتقول افتتاحية الأغنية: "سلام يا وضح النقا نبض الوطن، سلام يا فخر الشعوب وفخرنا ‎كبر العطا، وكثر النوافل والسنن في قلوبنا حبچ نما يا أمنا"

الصور مأخوذة من حسابات بلقيس وراشد الماجد بانستجرام، وأغنية "لبيه" على يوتيوب