ثقافة وفنون جدة تقيم المعرض الفوتوغرافي السعودي الأمريكي الأول

أقامت جمعية الثقافة والفنون بجدة، فعاليات المعرض الفوتوغرافي الأول وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي، بالتعاون مع القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية بجدة، بحضور مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح و القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بجدة فارس أسعد.
ويضم المعرض 48 صورة، تمثل الطبيعة والثقافة والحضارة في المملكة والولايات المتحدة، حيث يُحاكي المعرض فكرة الصورة في إشارة إلى رسالة الفنون لمد جسور التواصل الثقافية والإنسانية بين المجتمعات والحضارات، ورصد الطبيعة والصحاري والمعالم الأثرية والمدنية.
وأكد محمد آل صبيح أهمية الاحتفال بالأيام العالمية في مجالات الثقافة والفنون، ومد جسور التواصل مع الجميع.
من جانبه عبر القنصل الأمريكي عن سعادته بالتعاون مع الجمعية في مجالات الثقافة والفنون وبما شاهده من أعمال جميلة في المعرض الفوتوغرافي والتي تعبر عن دور الفنون في تلاقي الحضارات.
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