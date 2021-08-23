فايز العامر يكشف لـ "دوت الخليج" سبب التأخير في تصوير مسلسل "عندما لا ينفع الندم"

فايز العامر الكاتب والفنان الكويتي كشف عن تفاصيل جديدة عن مسلسل "عندما لا ينفع الندم" وهو العمل الذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الخليج وبدأ التحضير له من شهر مايو الماضي.

نجوم مسلسل "عندما لا ينفع الندم"مستمرون في تصويره

فايز العامر أكد في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" على استمرار ابطال مسلسل "عندما لا ينفع الندم" في تصويره خلال الفترة الحالية، كما أوضح أن نجوم العمل مستمرون في تصوير مشاهده الداخلية وحتى الآن لم يتم تصوير المشاهد الخارجية الخاصة به، كما أشار أن تحديد موعد عرضه يعود للشركة المنتجة.

وقال فايز العامر: "ما يزال فريق مسلسل (عندما لاينفع الندم) يواصل تصوير ما تبقى من مشاهد داخلية حيث سيتم تصوير المشاهد الخارجية فيما بعد، أما بخصوص توقيت عرضه فهذا الأمر يعود للشركة المنتجة".

سبب تأخر تصوير المشاهد الخارجية في مسلسل "عندما لا ينفع الندم"

فايز العامر أوضح سبب تأخير تصوير المشاهد الخارجية لمسلسل "عندما لا ينفع الندم" حيث أشار الى أن هذا يعود إلى صعوبة التصوير في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، كما أكد أن تصوير هذه المشاهد سوف يتم مع تحسن درجات الحرارة في شهر سبتمبر وأكتوبر.

وأردف فايز العامر: "مسلسل (عندما لا ينفع الندم) يحتوي على العديد من المشاهد الخارجية التي تتطلب الوقت من أجل تنفيذها، ونظرا لارتفاع درجة الحرارة إذ تتعدى الـ50 درجة مئوية نهاراً، لذا نحن بانتظار اعتدال الطقس وخاصة في منتصف سبتمبر وبداية أكتوبر مما يساعد طاقم التصوير والفنانين على تصوير هذه المشاهد".

يشارك في بطولة مسلسل "عندما لا ينفع الندم" كل من الفنان أحمد السلمان، وهند البلوشي ، وطيف، وعبدالله بهمن، وعبدالله الطليحي، ونواف النجم، والعمل من تأليف فايز العامر، وإخراج نعمان حسين.

فايز العامر يستعد لعمل درامي جديد

فايز العامر أكد كذلك أنه تم الاستقرار على اسم مسلسله الجديد الذي انتهى من كتابته ويتناول احدى الحقبات الزمنية في كل من المملكة العربية السعودية والكويت ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، ويقول بهذا الإطار: "المسلسل الجديد يحمل اسم (الغريب) وحتى الآن لا تزال المناقشات جارية بين الجهات المعنية لتحديد الموعد المناسب للبدء بإجراءات التنفيذ ونأمل بأن يتم الاتفاق بالقريب العاجل".

يذكر أن الفنان فايز العامر قد شارك في أكثر من 50 عمل خلال رحلته الفنية مع الدراما والمسرح الكويتي، وكان من بين أعماله مسلسل "يمعة أهل" و"ليش يا جارة"، كما قام كذلك بكتابة العديد من الاعمال.