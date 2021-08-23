صور نانسي عجرم بأروع لحظات الأمومة مع طفلتها الصغيرة "ليا": "هكذا أمضي أوقاتي"

نانسي عجرم أمضت نهاية الأسبوع في منزلها الجبلي حيث تأخذ فترة استراحة من حفلاتها المتتالية التي أحيتها على مدار الأيام الماضية، واستغلت اجازتها لتقضيها مع عائلتها وخاصة ابنتها الصغيرة "ليا" التي خصصت لها مساحة وقت لتلهو معها وتمارس أمومتها بكل حب وحنان، فيما خطفت الصغيرة الأنظار بجمالها وعفويتها، فتابعوا معنا التفاصيل.

نانسي عجرم بأجمل لحظات الأمومة مع صغيرتها

النجمة اللبنانية نانسي عجرم شاركت متابعيها على تويتر بمجموعة صور جديدة لها على حسابها الرسمي عبر تويتر، وظهرت بلقطات دافئة ومميزة برفقة صغيرتها "ليا" حيث قامت باللعب معها على أرضية المنزل، وبدت الام وطفلتها في لقطات عفوية مرحة، بينما ظهرت الطفلة أنيقة بفستان وردي اما نانسي عجرم فأطلت بالكاجوال.

وعلقت نانسي عجرم على صورها قائلة :" هيدا جزء من نهاري وإنتوا كيف عم تقضوا وقتكن؟".

ولاقت صور نانسي عجرم مع صغيرتها تفاعلا واسعا من رواد السوشيال ميديا الذين تداولوا الصور بشكل واسع وتغزلوا بجمال الطفلة وعفويتها بينما شبهها البعض بملامح والدتها نانسي، كما علق آخرون بأن الطفلة كبرت بسرعة.

أحدث نشاطات نانسي عجرم الغنائية

نانسي عجرم ازدحمت نشاطاتها الفنية في الفترة الماضية، فأحيت حفلا غنائيا في مصر قدمت في باقة من اجمل اغانيها، وتألقت بالحفل بجمسبوت أسود من تصميم ايلي صعب، كما احيت قبل أيام قليلة حفلا ناجحا في المملكة العربية السعودية ضمن حفلات موسم صيف جدة الذي تنظمه شركة "بنش مارك" برعاية الهيئة العامة للترفيه، قدمت مجموعة منوعة من أغنياتها الحديثة والقديمة، وتألقت بهذه المناسبة بجمبسوت أخضر لامع.

وطرحت نانسي عجرم الشهر الفائت ألبومها الجديد "نانسي 10" الذي حقق ضجة كبيرة فور طرحه، واحتفل جمهورها أيضاً بأصداء الألبوم الذي يضم 10 أغنيات متنوعة بين الأنماط الموسيقية، وباللهجتين المصرية واللبنانية، وتعاونت فيه مع باقة من الشعراء والملحنين بالساحة الغنائية، وتنوعت مضمون الأغاني بين الرومانسية والكلاسيكية وبين الفرح والحزن.

صور نانسي عجرم المرفقة مأخوذة من حسابها على تويتر، وانستغرام.