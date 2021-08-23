منى زكى تهدد أحمد حلمى برسالة صوتية

وجهت الفنانة منى زكي رسالة تهديد طريفة إلى زوجها الفنان أحمد حلمي، بعد نشره فيديو لها تحاول من خلاله الترويج لحلقتها مع "صاحبة السعادة" ولكنها تلعثمت فيه أكثر من مرة.

وعبرت منى عن صدمتها من نشر زوجها للفيديو وأرسلت إليه رسالة صوتية عبر تطبيق واتساب قالت من خلالها : “بتهزر يا حلمي أنت نزلت الفيديو بجد، الناس يقولوا إيه عليا عبيطة مثلا، ماشي أكيد عندي ليك فيديوهات كتير، مش هتنازل أبدا إني أعمل فيك حركة زي دي”.

وتابعت منى زكى :" استنونى فى حلقة جديدة من صاحبة السعادة مع اسعاد يونس المبهجة اللى قعدتها تجنن اللى بتحكى فى ذكريات جميلة .. إسعاد يونس أنا اتشرفت انى كنت معاكى ".

وتابعت منى زكى من خلال رسالتها الصوتية لـ أحمد حلمى :" مكنش ليه لازمة ينزل فعلا".

ويذكر ان نشر الفنان أحمد حلمى، فيديو لزوجته الفنانة منى زكى، وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”.

وظهرت فى الفيديو منى زكى وهى تسجل فيديو تروج فيه لحلقتها مع الإعلامية إسعاد يونس فى برنامج صاحبة السعادة، وتتلعثم فى الكلام وطلبت منى زكى من أحمد حلمى عدم نشر الفيديو ولكن قام حلمى بنشره على صفحته على انستجرام، وعلق قائلا: “أوعي حد يقول لها اني نزلت الفيديد”.

ويذكر أن روجت الفنانة إسعاد يونس لحلقة الفنانة منى زكى فى برنامج صاحبة السعادة عبر حسابها بموقع انستجرام.

ونشرت إسعاد يونس برمو الحلقة وعلقت عليها :" رجعنالكم بهدية أصلى .. منى زكى ".

وأضافت إسعاد يونس :" استنوا الجزء الاول من حلقة النجمة منى زكى يوم الاثنين ١١ مساءا على DMC”.

وشوقت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس جمهورها لأولى حلقاتها ، حيث نشرت صورة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " مع الضيفة حيث لم تظهر وجهها.

وكتبت على الصورة :" تفتكروا مين هتبقى ضيفتي في إفتتاح الموسم الجديد من #صاحبة_السعادة؟ استنونا يوم الإثنين ٢٣ اغسطس".