الكينج وحماقى وبعض نجوم الفن حفلات أخر ”ويك آند” أغسطس

تشهد العطلة الأسبوعية المقبلة "الويك أند"، سلسلة من حفلات الصيف التي ستنطلق بعضها من داخل مصر والأخرى من بعض الدول العربية، والتي يحرص عدد كبير على الحضور ومشاركة نجومهم المفضلة في الغناء والاحتفال بأجواء الصيف، خاصة أن العطلة الأسبوعية المقبلة تحتوى على ألمع نجوم الغناء والطرب فى الدول العربية.

تبدأ هذه الحفلات مع الكينج محمد منير، الذى يحيى حفلا غنائيا بعد غياب في المسرح الرومانى بمارينا، والتي يتمتع بجماهيرية كبيرة، وتشاركه في الحفل النجمة روبى التي تحرص دائما على ادخال السعادة والبهجة على الجمهور الحاضر

يستعد النجم رامى صبرى، لإحياء حفلا غنائيا، في بورتو جولف مارينا، الساحل الشمالى، يوم الخميس 26 أغسطس، والتي سيقدم خلاله باقة مميزة من أغنياته الأخيرة التي حققت نجاحا كبيرا.

وتستعد النجمة اللبنانية هيفاء وهبى لإحياء حفلا غنائيا، في مدينة العلمين الجديدة، ضمن سلسلة الحفلات التى تقام هناك، يوم الخميس 26 أغسطس، وجاء اختيار هيفاء وهبى لما تتمتع به من جماهيرية كبيرة سواء في مصر أو الوطن العربى، والتي ستقدم خلاله باقة مميزة من أغنياتها الشهيرة.

يستعد المطرب على الحجار، لإحياء حفلا غنائيا، على مسرح الزمالك بالقاهرة، يوم الخميس 26 أغسطس، والذى سيقدم خلاله باقة مميزة من أغانى التترات التي قدمها خلال المسلسلات وحققت نجاحا كبيرا لدى عشاق الدراما والغناء.

يستعد النجم محمد حماقى، لإحياء حفلا غنائيا، في مدينة العلمين الجديدة، يوم الجمعة 27 من شهر أغسطس، وسيقدم خلال الحفل باقة من أغنياته إضافة إلى أغنياته الجديدة التي طرحها مؤخرا ضمن البومه الجديد "يافاتنى".

تستعد النجمة أنغام، لإحياء حفلا غنائيا، على مسرح المنارة بالتجمع الخامس، يوم الجمعة 27 أغسطس، وهو الحفل الذى شهد تأجيلا وكان مقرر له الشهر الماضى، والتي ستقدم خلاله مجموعة من أغنياتها الشهيرة لجمهورها إضافة إلى أغنياته الأخيرة التي طرحتها.

يشهد فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء عدة حفلات غنائيا، ففي يوم الخميس 26 أغسطس يحيى المطرب محمد محسن حفلا غنائيا، كما تحيى المطربة المغربية جنات حفلا غنائيا يوم الجمعة 27 أغسطس، وتحيى المطربة نسمة محجوب حفلا غنائيا يوم السبت 28 أغسطس.

يستعد المطرب اللبنانى فارس كرم لإحياء حفلا غنائيا في سوريا، يوم الخميس 26 أغسطس، كما يستعد المطرب الفلسطيني محمد عساف لإحياء حفلا غنائيا يوم الجمعة 27 أغسطس في مدينة دبى بالامارات.