وزيرة الثقافة ومحافظ دمياط مع 5000 مشاهد فى صيف بلدنا براس البر

عبد الدايم: الاقبال على فعاليات الثقافة المصرية يعكس الثقة فى المنتج الابداعى للدولة ويعد دافعا لتقديم المزيد من الانشطة الجادة للسمو بالوجدان وبناء الانسان

في اطار متابعة تنفيذ الانشطة والفعاليات الفكرية والإبداعية بمحافظة دمياط شهدت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط حفلا على مسرح اللسان برأس البر وذلك ضمن فعاليات برنامج صيف بلدنا الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة واقيم بالتعاون مع دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر وبحضور الفنانة جيهان مرسي المشرف على الموسيقى العربية بالاوبرا وعدد اعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة و 5000 مواطن من ابناء المدينة وزوارها .

اشادت عبد الدايم بالحضور الجماهيرى الكبير واكدت ان الاقبال على الفعاليات التى تنظمها الثقافة المصرية يعكس الثقة فى المنتج الابداعى للدولة ويعد دافعا لتقديم المزيد من الانشطة الجادة التى تسمو بالوجدان وتعمل على بناء الانسان ، واضافت ان عرض الوان من الفكر والفن فى المجتمع بمختلف ربوع مصر يعكس جهود استراتيجية تحقيق العدالة الثقافية ، مؤكدة استمرار مساعى التنوير من خلال القوى الناعمة بصورها المتنوعة .

وكان الحفل قد بدأ بعرض للالعاب النارية التى تفاعل معاها الجمهور اعقبها فقرة فنية لاستعراضية لفرقه رؤية للدراما الحركيه التابعة لمكتبة مصر العامة بدمياط وصاحبها عدد من الاغاني الوطنية منها انا مصري، علي دمياط ورسمنا ليك، ثم قدمت عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها مجموعة من اشهر المؤلفات الموسيقية المصرية والعالمية ، واختتمت فرقه الموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجي الحفل بباقة من اشهر الاعمال الغنائية ة التراثية التي تعبر عن الهوية المصرية تغني بها ياسر سليمان ونهاد فتحي و الغنائية كان منها يا أعز من عيني ، العوازل وسلم علي اداء نهاد فتحى ، وليد حيدر ، رحاب مطاوع وفى النهاية تشارك الجميع فى اداء اغنية يا اغلى اسم فى الوجود .