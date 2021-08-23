تعرف على القصة الكاملة لـ أزمة نضال الشافعى الصحية

تعرض الفنان نضال الشافعي لأزمة صحية منذ أيام قليلة أثناء تصوير فيلمه “مينى بار” حيث أصيب بـ انفجار القولون.

وأجرى نضال الشافعي عملية جراحية في القولون داخل أحد المستشفيات في المهندسين.

وكشفت زوجة الفنان نضال الشافعى تطورات الحالة الصحية لزوجها بعد أن تعرض إلى أزمة صحية شديدة بسبب انفجار القولون.

وقالت زوجة نضال الشافعى فى تصريح لـ “صدى البلد” : أجرى نضال عملية جراحية استئصل فيها جزء من القولون وذلك بعد انفجاره".

وأضافت زوجة نضال الشافعى إن حالته غير مستقرة حاليا ولذلك ننتظر الطبيب المعالج له حيث لم يتم تحديد موعد حتى الآن لخروجه من المستشفى حيث أجرى العملية فى إحدى المستشفيات بالمهندسين.

وجاءت إصابة نضال الشافعى بانفجار فى القولون بعد دخوله فى أزمة مع منتج فيلم “مينى بار” والذى يقوم حاليا بتصويره مع الفنانة منة فضالى.