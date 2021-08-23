أمير كرارة يحتفل بعيد ميلاد زوجته بصور رومانسية.. "دايما وسطينا"

أمير كرارة احتفل بعيد ميلاد زوجته هند حسني اليوم بطريقة رومانسية، ونشر عدة صور له مع زوجته من مختلف المناسبات، ووجه إليها رسالة رومانسية على حسابه بانستقرام احتفالاً بعيد ميلادها.

أمير كرارة يحتفل برومانسية بعيد ميلاد زوجته

ونشر الفنان أمير كرارة عدة صور له مع زوجته هند حسني احتفالاً بعيد ميلادها، واستعرض رومانسيته مع زوجته بصور من مختلف المناسبات التي جمعتهما، ووجه إليها رسالة تهنئة رومانسية على حسابه بانستقرام تعليقاً على الصور وقال:" كل سنة وانتي طيبة حبيبتي ربنا يخليكي ليا ودايما وسطينا"، وتفاعل أيضاً معهما عدد من النجوم الذين حرصوا على توجيه التهنئة إليها في تعليقاتهم ومنهم آيتن عامر ولطيفة وشيكو وعبير صبري ودينا فؤاد وغيرهم.

رومانسية أمير كرارة وزوجته

وكان أمير كرارة قد خطف الأنظار مؤخراً بظهوره مع زوجته هند حسني في أجازتهما بالساحل الشمالي، وحضرا عدة مناسبات هناك وأبرزها حفل زفاف نيللي كريم مؤخراً، وتزوج أمير كرارة من هند حسني في عام 2010، وهي شقيقة الفنان أحمد صلاح حسني، وأنجب منها 3 أبناء وهم "سليم" و"نيللي" و"ليلى".

أعمال أمير كرارة الفنية

وعلى الجانب الفني، ظهر أمير كرارة مؤخراً في فيلم "موسى" لكريم محمود عبد العزيز، كضيف شرف، وذلك تمهيداً لظهوره في سلسلة أفلام جديدة حول شخصيات خارقة مع المخرج بيتر ميمي، ووجه أمير كرارة رسالة إلى بيتر ميمي مؤخراً بعد مشاركته في الفيلم وقال على صفحته الرسمية بفيسبوك:" لما بيتر ميمي في الأول كان بيكلمني عن حلمه انه يعمل عالم سينمائي مصري عربي .. بصراحة في البداية كنت واخد الموضوع بهزار ومارفل الغلابة والجو ده .. بس بعد ماشوفت فيلم موسى اول مرة.. عايز اقولكم انكوا هتشوفوا حاجة اول مرة تتعمل في مصر والشرق الأوسط وشغل يشرف أي حد.. واستعدوا لعالم سينمائي عربى.. استنوا ملاك الموت.. ليفل تاني للوحش".

وكانت آخر أعمال الفنان أمير كرارة في مسلسل "نسل الأغراب" مع أحمد السقا ومي عمر في موسم رمضان الماضي، وأعلن عن نيته تقديم عدة أعمال جديدة في الفترة المقبلة، وعلى رأسها الجزء الثاني من فيلم "كازابلانكا" والذي حقق نجاح كبير وقت عرضه في عام 2019، ولم يحسم حتى الآن مصير منافسته في موسم رمضان المقبل.