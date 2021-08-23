معز مسعود يعلن مقاضاة طارق الشناوي بسبب انتقاده لحلا شيحة: "تجاوزت حدود تخصصك"

معز مسعود أعلن اليوم نيته مقاضاة الناقد الفني طارق الشناوي، بسبب انتقاد الأخير لزوجته حلا شيحة، بعد أزمتها الأخيرة مع صناع فيلم "مش أنا"، ونشر معز مسعود بيان رسمي على حساباته بمواقع التواصل ضد طارق الشناوي.

معز مسعود يقاضي طارق الشناوي بسبب حلا شيحة

ونشر معز مسعود بيان رسمي على حسابه بانستقرام اليوم، أعلن به مقاضاة الناقد الفني طارق الشناوي، وذلك بسبب انتقاد الأخير لحلا شيحة في تصريحاته بالبرامج، وانتقاد موقفها من فيلم "مش أنا"، وتصريحاتها الأخيرة، وهاجم معز مسعود الناقد الفني طارق الشناوي في بيانه على مواقع التواصل، وقال إن تصريحاته تجاوزت حدود تخصصه، واعتبرها إساءة شخصية له ولأسرته، وأعلن نيته مقاضاته.

معز مسعود يلجأ للقضاء بعد الهجوم على حلا شيحة

وقال معز مسعود في بيانه اليوم:" ‏طارق الشناوي: تعمّدت الإساءة إلى شخصي وأهل بيتي كثيرا، والآن تجاوزت حدود تخصّصك كالعادة وتعدّيت على حياتي الشخصية وأسأتَ إليّ وإلى زوجتي وأهلها، فمن واجبنا انا وزوجتي كمواطنيْن مصرييْن أن نقاضيك لتأخذ العدالة فيك مجراها وردعاً لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية".

معز مسعود يدعم حلا شيحة بعد أزماتها الأخيرة

وكان معز مسعود قد دعم زوجته حلا شيحة مؤخراً بعد الهجوم عليها بسبب موقفها من فيلم "مش أنا" لتامر حسني، وتبرؤها منه، وقال في رسالة دعمه لها:" "إلى زوجتي الغالية حلا، قادر افهم انزعاجك نتيجة مرور وقت كبير على تصوير الفيلم ده بسبب كورونا وإن حياتك اتغيرت زي ما انتِ قولتي في البوست بكل احترام.. ولو كنا نعرف ان الوعد مش كافي عشان يحل المشكلة دي كنا مشينا في حلول تانية.. اللي بينك وبين ربنا فيما يخص أجورك عن أعمالك السابقة مش مضطرة تقوليه لحد.. وماتشغليش بالك بأي كلام بيتقال بغير علم.. الناس مش بتاخد بالها من تفاصيل كتير أبسطها الوقت الطويل والأحداث الكبيرة اللي بتحصل في حياة اللي بيتكلموا عنهم بمنتهى الأريحية والثقة والتسرع في إصدار الأحكام".

وكانت حلا شيحة قد نشرت مؤخراً صوراً لوالدتها على انستقرام، ووجهت لها رسالة قالت بها:" امي المُثمرة حبيبتي ست الكل كل زرعة وكل شجرة وكل وردة زرعتها بإديها الطيبة طول عمرك يا امي جميلة وبتحلي كل حاجة بروحك المرحة وصبرك وجدعنتك وحبك لينا وحبك للزرع والطبيعة انتي اللي علمتينا نقول دايماً سبحان الله وفعلاً سبحان الله.. لله علي جمال الكون بعنيكي يا امي.. حبيبتي ربنا يخليكي لينا رغم ظروف كتيرة صعبة عدت عليكي شفت ست قوية زرعت جوايا امل وانا لو فيا حاجة حلوة فهي منك يا حلوة".