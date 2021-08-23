جلسة تصوير جديدة لأحمد سعد مع زوجته ويتلقى تحذير من رضوى الشربيني وبسمة وهبة

أحمد سعد واصل احتفالاته بعقد قرانه على علياء بسيوني، ونشر عدة صور جديدة من جلسة التصوير الرومانسية التي خضع لها مع زوجته بعد الاحتفال بعقد قرانهما، وتلقى التهاني من زملائه والتي من بينها تهنئة مميزة ومصحوبة بتحذير من رضوى الشربيني وبسمة وهبة.

رضوى الشربيني وبسمة وهبة تحذران أحمد سعد بعد زواجه

ونشر الفنان أحمد سعد صوراً جديدة مع زوجته علياء بسيوني، بعد الاحتفال أمس بزواجهما وعقد قرانهما، واستعرضت رومانسيته مع زوجته في جلسة التصوير التي نشرها على حسابه بانستقرام، وواصل احتفالاته بعقد قرانه، وتلقى أيضاً عدة رسائل تهاني من زملائه النجوم ومنهم الفنانة أصالة التي علقت له:" ألف مبروك ياروح قلب أختك يا مودي مودي"، وكذلك تهنئة من شقيقه عمرو سعد وعدد من النجوم.

جلسة تصوير جديدة لأحمد سعد مع زوجته

وتلقى أحمد سعد تهنئة مميزة من الإعلامية رضوى الشربيني، والتي مازحته في تهنئتها بتحذيره على الملأ، ونشرت صورة أحمد سعد مع زوجته على حسابها بانستقرام وقالت:" مبروك يا أحلى عروسه فى الدنيا خلى بالك يا أحمد احسن بص.."، وتفاعل الجمهور مع تهنئة رضوى الشربيني وتحذيرها الطريف لأحمد سعد، ونفس الأمر فعلته الإعلامية بسمة وهبة والتي حذرته أيضاً في تهنئتها إليه وقالت:" الف الف مبروك يا احمد وربنا يهنيكم ..والله يهديك يا احمد مش عاوزة استضيفك الموسم الجاي ف العرافة".

أحمد سعد يحتفل بعقد قرانه على علياء بسيوني

ووجه الفنان أحمد سعد رسالة للجمهور بعد حفل عقد قرانه على علياء بسيوني، وقال في تصريحات له مع برنامج "إي تي بالعربي":"بشكر كل الناس اللي باركتلي وفرحتلي.. الصراحة يعني إحساس جميل جداً بحسه لأول مرة.. إحساس ان الناس كلها معاك وحابة فرحتك وفرحانين لك.. بجد شكراً لكل الناس اللي هنتني.. ويارب يبارك لي في جوازتي ويرزقني يارب بالذرية الصالحة ويبارك لنا في كل حاجة بنعملها يارب".

وكان الفنان أحمد سعد قد أعلن أمس عقد قرانه على خطيبته علياء بسيوني، وفاجأ الجمهور بنشر صور من عقد القران، وقال تعليقاً على صور عقد قرانه على علياء بسيوني على انستقرام:" الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم كتب الكتاب والحمد لله.. ادعولنا ربنا يبارك لنا في حياتنا".