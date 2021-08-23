ليلى اسكندر تكشف سبب عدم انجابها لطفل ثانِ من زوجها يعقوب الفرحان .. بالفيديو

ليلى اسكندر النجمة اللبنانية كشفت عن سبب عدم اتخاذها وزوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان خطوة التفكير في إنجاب طفل ثاني بجانب طفلهما الأول يوسف.

سبب عدم إنجاب ليلى اسكندر لطفل ثاني من يعقوب الفرحان

ليلى اسكندر كشفت عبر حسابها على "سناب شات" سبب عدم تفكيرها دوت الخليج وزوجها يعقوب الفرحان في إنجاب طفل ثاني، وذلك بعدما طرح عليها سؤال من قبل المتابعين، حيث أكدت الفنانة اللبنانية رغبتها في إنجاب طفل ثاني لكن ما يتسبب في عدم تنفيذ هذه الخطوة هو عملها المتواصل وزوجها يعقوب الفرحان مما يجعل خطوة الإنجاب مرة ثانية صعبة، وأنها الآن مكتفية بطفلها الأول يوسف فقالت ليلى اسكندر: "والله دائما أرغب في ذلك، لكن كيف وأنا ويعقوب دائما نعمل معظم الوقت، نحن نرغب في أن نعيش، والآن لدينا يوسف وفقط".

ليلى اسكندر تحتفل بعيد ميلادها الـ37

ليلى اسكندر قدم لها العديد من المتابعين رسائل التهنئة بمناسبة عيد ميلادها الـ37، كما حرصت الفنانة اللبنانية على نشر أكثر من فيديو وصور من الهدايا والتهاني التي وصلت إليها للتهنئة بهذه المناسبة من قبل محبيها وكذلك أصدقائها، بينما استعرضت الفنانة ليلى اسكندر في فيديو إحدى الهدايا الفخمة التي قدمت إليها بهذه المناسبة، وقد تزوجت الفنانة اللبنانية من الفنان السعودي يعقوب منذ ما يقارب الـ9سنوات ورزق الثنائي بابنهما الوحيد يوسف.

جدل انفصال ليلى اسكندر عن زوجها يعقوب الفرحان

ليلى اسكندر قد أعلنت في بداية شهر أغسطس 2020 انفصالها عن زوجها يعقوب الفرحان، ونشرت تعليقاً قالت به: "أعلن انفصالي رسميًا عن يعقوب الفرحان"، وصدم الخبر جمهورها خاصة إن إعلان الانفصال جاء بعد زواج لما يقارب من 8 سنوات، ولم توضح الفنانة اللبنانية أي تفاصيل عن الانفصال، لكنها عادت لتثير الجدل من جديد وكشفت عن عودتها ليعقوب الفرحان من خلال فيديو تم تداوله لها على التواصل الاجتماعي وهي تستقبل زوجها والذي ظهر وهو يحمل ابنهما الوحيد يوسف، وعلقت على الفيديو قائلة: "ما شاء الله تبارك الله.. الحمد لله وصل بو يوسف بالسلامة.. نورت بيتك.. دائما الحب ينتصر".

يعقوب الفرحان قد شارك في الفترة الماضية في بطولة مسلسل "رشاش" الذي عرض في شهر يوليو الماضي على منصة "شاهد" وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وشاركه في بطولة المسلسل كل من نايف الظفيري، وفايز بن جريس، وحكيم جمعة، وعبدالله البراق، وإبراهيم الحجاج.

الصور من حساب كل من الفنانة ليلى اسكندر ويعقوب الفرحان على "انستجرام".