نضال الشافعي يخضع لعملية جراحية دقيقة بعد إصابته بانفجار في القولون

نضال الشافعي، الفنان المصري، أقلق جمهوره ومتابعيه اليوم، بعد الكشف عن إصابته بأزمة صحية مفاجئة، خضع على أثرها لعملية جراحية دقيقة في القولون، بسبب إصابته بانفجار في أجزاء من القولون.

نضال الشافعي يخضع لعملية جراحية عاجلة

وكشف المكتب الإعلامي للفنان نضال الشافعي عن إصابته بأزمة صحية مفاجئة، تسببت في دخوله المستشفى، وخضع لعملية جراحية أجرى بها استئصال بعض أجزاء القولون، بسبب إصابته بانفجار في القولون، وأكد المكتب الإعلامي أن العملية الجرحية الدقيقة التي خضع لها استمرت لمدة 4 ساعات، ويخضع حالياً نضال الشافعي للملاحظة الطبية والرعاية في المستشفى انتظاراً لتحديد موعد مغادرته المستشفى.

إصابة نضال الشافعي بانفجار في القولون

وأقلق الفنان نضال الشافعي جمهوره بعد الكشف عن أزمته الصحية وإصابته بانفجار في القولون، وذكرت عدة مصادر وتقارير أن الفنان المصري تعرض لضغوط نفسية في تصوير فيلمه الجديد "ميني بار"، والتي تسببت له في آلام بمنطقة البطن، وتوجع للمستشفى لإجراء الفحوصات الطبية، قبل أن يضطر للخضوع لعملية جراحية بسبب اكتشاف إصابته بانفجار في القولون.

ونشرت الصفحة الرسمية للفنان نضال الشافعي صورة له، وطلبت من الجمهور الدعاء له في أزمته الصحية وعلقت:"دعواتكم بالشفاء العاجل"، ولم تكشف الصفحة تفاصيل جديدة عن حالة نضال الشافعي وتطوراتها في الوقت الحالي، وتصدر نضال الشافعي مواقع التواصل بسبب قلق الجمهور على حالته ودعواتهم له لتجاوز أزمته الصحية المفاجئة.

أعمال نضال الشافعي

وينشغل الفنان نضال الشافعي في الوقت الحالي في تصوير عدة أعمال فنية جديدة له، وأبرزها فيلم "ميني بار"، والذي توقف تصويره لفترة قبل أن يعود مؤخراً لاستكماله، ويشارك في الفيلم عدد من النجوم أبرزهم صلاح عبد الله ومنة فضالي وغيرهم، ويشارك أيضاً في بطولة مسلسل بعنوان "شارع 9"، وعرض لنضال الشافعي هذا العام عدة أعمال فنية أبرزها مسلسل "هجمة مرتدة" مع أحمد عز وهند صبري في رمضان، ومسلسل "الاختيار 2" مع كريم عبد العزيز وأحمد مكي، ومسلسل "في يوم وليلة" وغيرها.