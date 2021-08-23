هنادي مهنا بالحجاب مع أحمد زاهر في كواليس مسلسلهما الجديد.. بالصور

هنادي مهنا خطفت الأنظار مجدداً على مواقع التواصل، وذلك بعد ظهورها اليوم بالحجاب في كواليس مسلسلها الجديد "كدبة كبيرة"، ونشر الفنان أحمد زاهر عدة صور له مع هنادي مهنا على حسابه بانستقرام.

هنادي مهنا تخطف الأنظار بظهورها بالحجاب

ونشر الفنان أحمد زاهر اليوم عدة صور له مع الفنانة هنادي مهنا من كواليس تصوير حكاية "كدبة كبيرة" من مسلسل "ورا كل باب"، وخطفت الفنانة هنادي مهنا الأنظار في كواليس التصوير بسبب ظهورها بالحجاب، وهو ما أثار تفاعل الجمهور مع إطلالتها الجديدة والمفاجئة، وابدى جمهورها اعجابه بظهورها بالحجاب في شخصيتها الجديدة بالمسلسل.

هنادي مهنا مع أحمد زاهر في "كدبة كبيرة"

ولا تعتبر تلك المرة الأولى التي تظهر بها هنادي مهنا بالحجاب في أعمالها الفنية، حيث ظهرت بإطلالة مشابهة في مسلسلها "الفتوة"، بالإضافة إلى فيلم "بنات ثانوي"، وعلق الفنان أحمد زاهر على صوره مع هنادي مهنا في كواليس المسلسل، وكشف تفاصيله قائلاً:" مسلسل ورا كل باب.. حدوتة كدبة كبيرة.. قريبا جدا.. تاليف اسلام حافظ، اخراج سميح النقاش، انتاج سينيرجي انتظرونا".

هنادي مهنا بإطلالات مختلفة بعد خسارتها للوزن

وكانت هنادي مهنا قد خطفت الأنظار في الفترة الأخيرة بسبب التغير الكبير في شكلها بسبب خسارتها الهائلة لوزنها، ونشرت مؤخرا عبر حسابها على "انستجرام" مجموعة صور جديدة اثناء عطلتها مع زوجها الفنان أحمد خالد صالح في لبنان، ظهور الفنانة المصرية أثار ردود فعل واسعة من قبل متابعيها وجمهورها، حيث اعتبر البعض أن صور هنادي مهنا الجديدة مغايرة لصورها في الأسابيع الماضية والتي ظهرت بها ونشرتها أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث تكشف الصور الأخيرة عن فقدان النجمة المصرية للكثير من الوزن في فترة قصيرة.

هنادي مهنا انهالت عليها العديد من الأسئلة حول كيفية نجاحها في فقدان وزنها بهذا الشكل في هذه المدة القصيرة، كما أشاد الكثير من المتابعين بظهورها وإطلالتها أثناء عطلتها مع زوجها أحمد خالد صالح، بينما رفض البعض الشكل الجديد للفنانة المصرية واعتبر وزنها في الماضي كان أفضل، هنادي مهنا علقت على الصور التي نشرتها بشكل مختصر فكتبت: "بحبك بيروت بعدسة الفنان أحمد خالد صالح".