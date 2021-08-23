الحزن يخيم على محمد رمضان في عزاء حماته وأحمد فهمي في مقدمة الحضور.. بالصور

محمد رمضان استقبل المعزيين اليوم في وفاة حماته في القاهرة، وحضر العزاء عدد من الفنانين والشخصيات العامة، وخيم الحزن على محمد رمضان في واجب العزاء.

أحمد فهمي يتجاوز خلافاته مع محمد رمضان في عزاء حماة الأخير

وتلقى الفنان محمد رمضان العزاء اليوم بأحد المساجد في القاهرة، وذلك بعد إعلانه أمس وفاة والدة زوجته، وحضر العزاء عدد من الفنانين والشخصيات العامة وأصدقاء محمد رمضان، وعلى رأسهم الفنان أحمد فهمي والذي كان في مقدمة حضور عزاء حماة محمد رمضان، وأعجب الجمهور بحضوره وتجاوزه للخلافات السابقة مع محمد رمضان، وأكد بحضوره انتهاء الخلافات مع رمضان.

الحزن يخيم على محمد رمضان في عزاء حماته

وخيم الحزن على محمد رمضان في عزاء حماته اليوم، وظهر متأثراً أثناء تلقيه العزاء، وكان رمضان قد أعلن أمس وفاة والدة زوجته ونعاها برسالة على حساباته بمواقع التواصل وقال:" انا لله وانا إليه راجعون توفيت اليوم والدة زوجتي .. أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وان يسكنها الله فسيح جناته .. العزاء اليوم بمسجد الشرطة بعد صلاة المغرب"، وأعلن رمضان اليوم نقل مكان العزاء خوفاً من التزاحم وتكدس الجمهور.

النجوم يقدمون التعازي لمحمد رمضان

وقدم عدد من النجوم العزاء لمحمد رمضان في تعليقاتهم على صورته مع حماته، وعلى رأسهم الفنانة غادة عادل التي علقت:" البقاء لله.. الله يرحمها ويصبركم"، وكذلك الفنانة رانيا يوسف التي علقت:"البقاء لله"، وعلقت مهيرة عبد العزيز قائلة:" الله يرحمها ويغفرلها ويصبركم"، وقدم الفنان أحمد زاهر التعازي لرمضان قائلاً:" البقاء لله يا محمد شد حيلك"، وشارك عدد من النجوم في تقديم التعازي ومنهم لجين عمران وريهام سعيد ومحمد نور وعبير صبري ودارين حداد وغيرهم.

وجاءت وفاة والدة زوجة محمد رمضان، بعد ساعات من إحيائه حفل غنائي كبير في الساحل الشمالي، والذي حضره عدد كبير من الجمهور وكذلك النجوم، وأشعل رمضان الحفل بأغانيه الشهيرة وباستعراضاته وكذلك بأزيائه المثيرة للجدل في الحفل، وشوق الجمهور بعد الحفل لحفلاته المقبلة، والتي لم يكشف عنها بعد بسبب وفاة حماته أمس.