متحف الحضارة يعرض أزياء وإكسسوارات الفرقة الموسيقية الخاصة بموكب المومياوات

تخليدا للاحتفالية الاستثنائية لموكب المومياوات الملكية والتي جذبت جميع أنظار العالم فى شهر أبريل الماضي، يعرض المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط أربعة قطع من الأزياء والإكسسوارات التي تم استخدامها بالموكب بإلاضافة إلى النوته الموسيقية و العصا الخاصة بقائد الأوركسترا، وذلك بمنطقة الاستقبال بالمتحف.
وأوضح الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن فكرة عرض هذه القطع تأتى ضمن الأفكار الجديدة التي تطرحها إدارة المتحف من خارج الصندوق لإثراء وتطوير العرض المتحفي به وتخليد ذكري موكب المومياوات الملكية، مما يعمل على جذب المزيد من الزوار خاصة الذين تابعوا هذا الحدث الاستثنائي و غيرهم من المهتمين بالأزياء.
وأبدى الزائرين أعجابهم بهذه الفكرة حيث قاموا بالتصوير بجانب هذه القطع معربين عن سعادتهم بهذه الإضافة، التي تذكرهم دومًا بهذا الحدث الذي أبهر العالم.
جدير بالذكر أن المتحف القومي للحضارة المصرية كان قد استقبل في أبريل الماضي المومياوات الملكية في موكب مهيب قادمة من المتحف المصري بالتحرير، و احتفظ المتحف بعدد من اللوحات الدعائية الخاصة بالموكب تخليدا لذكراه.
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