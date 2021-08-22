نيللي كريم وهشام عاشور مع أصدقائهما فى شوارع نيويورك

ظهرت النجمة نيللي كريم في صور جديدة مع زوجها نجم الإسكواش السابق هشام عاشور، بصحبة عدد من أصدقائهما، أثناء قضائهما لشهر العسل في نيويورك، يتجولان في شوارع نيويورك ونالت الصور إعجاب العديد من الجمهور فور قيام عاشور بنشرها عبر خاصية ستوري بحسابه بموقع "إنستجرام".
وكشفت الفنانة نيللى كريم، عن أن "دبل" زفافها على لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، تم تصنيعهما خصيصا لهما، على يد شخص متخصص فى تصميم المجوهرات فى مدينة نيويورك الأمريكية.
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