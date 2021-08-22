عزيز الشافعي لـ"دوت الخليج": بلقيس تتمتع بحضور فني طاغٍ وهذا تقييمي لتجربتي معها بأغنية "دبلوماسي"

عزيز الشافعي الملحن المصري بعدما حقق العديد من النجاحات في الفترة الماضية في أكثر من أغنية، تعاون لأول مرة مع الفنانة بلقيس في أحدث أعمالها الغنائية باللهجة المصرية والتي جاءت بعنوان "دبلوماسي".

عزيز الشافعي عن بلقيس: "فنانة تمتلك حضورا طاغيا"

عزيز الشافعي أكد في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن رأيه في التجربة التي جمعته بالفنانة بلقيس في أغنية "دبلوماسي" حيث أكد على صعوبة التجربة، لكن أشاد بالفنانة بلقيس والحس الفني الذي تتمتع به بالإضافة إلى حضورها الطاغي، كما أشار الملحن المصري الى أن خطوة بلقيس في تقديم أغنية باللهجة المصرية جاءت بعد دراسة.

وقال عزيز الشافعي لـ "دوت الخليج" : "تجربة تعاوني مع الفنانة بلقيس اعتبرها صعبة لكنها في نفس الوقت ممتعة، فالفنانة بلقيس تمتلك شخصية فنية قوية وحضور طاغي ولذلك جاءت خطوتها في تقديم أغنية جديدة باللهجة المصرية بشكل مدروس وتحديدا لكونها خطوة مهمة ويجب أن تناسب اسمي واسمها".

عزيز الشافعي: "بلقيس فنانة لديها ثقافة فنية"

عزيز الشافعي أوضح أن الفنانة بلقيس استطاعت أن تقدم الأغنية باللهجة المصرية بشكل مميز وأن السر يعود لثقافتها الفنية وأنها فنانة دائما ما تحاول أن تعرف الكثير عن عالم الموسيقى وكل جديد فيه، كما أشار لكونه نجح في تقديم أغنية مصرية مميزة من خلال صوت الفنانة بلقيس.

وتابع عزيز الشافعي: "الفنانة بلقيس كانت ممتازة فيما يخص الأداء الصوتي لأغنية (دبلوماسي) وقد ساعدها على ذلك ثقافتها الفنية و اطلاعها على كل جديد يحدث في عالم الغناء، أما بالنسبة للأغنية فأشعر أنني استطعت أن استغل صوت بلقيس واقدمه في أغنية مصرية اعتقد أنها نالت إعجاب الجمهور العربي".

أغنية "دبلوماسي" ثاني أغاني بلقيس باللهجة المصرية

أغنية "دبلوماسي" لبلقيس حققت نجاحا كبيرا بعد طرحها عبر حسابها الرسمي على "يوتيوب" حيث بلغ عدد مشاهدات الأغنية بعد يوم من طرحها ما يقارب من 600 ألف مشاهدة وتصدرت التريند على الموقع الشهير، وتعتبر أغنية بلقيس "دبلوماسي" دوت الخليج الأغنية الثانية التي تقدمها باللهجة المصرية بعد الأغنية الأولى لها في عام 2017 والتي حملت عنوان "أبويا وحشني جدا".

عزيز الشافعي تعاون كذلك في الفترة الأخيرة مع الفنان تامر حسني في أغنية "صعبة" التي حققت نجاحا كبيرا منذ طرحها خلال شهر يوليو الماضي حيث بلغ عدد مشاهدات الأغنية عبر القناة الرسمية للفنان المصري أكثر من 53 مليون مشاهدة وتصدرت التريند كأكثر الأعمال مشاهدة وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي و توزيع عبد الرحمن شوقي، وإخراج تامر حسني.

الصور مأخوذة من حساب الفنانة بلقيس وعزيز الشافعي على "انستجرام"، والفيديو المرفق.