إسعاد يونس تروج لـ فيلم 200 جنيه

روجت الفنانة إسعاد يونس لفيلمها الجديد "200 جنيه" المقرر طرحه بدور العرض يوم الأربعاء 25 أغسطس الجاري.

ونشرت إسعاد يونس إعلان الفيلم عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "فيلم ٢٠٠ جنيه.. من 25/ 8 في دور العرض.. يارب يعجبكم".

فيلم "200 جنيه" بطولة كوكبة من النجوم بينهم إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبدالعزيز، محمود حافظ، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، محمد فراج،وغيرهم.

والفيلم من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، ومن إنتاج شركتي "فيردي" لمحمد عبدالحميد، ووائل علي، وشركة "آرت ميكرز" للمنتج أحمد عبدالعاطي