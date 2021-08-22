عرض مسلسل الوضع مستقر عبر شبكة OSN في سبتمبر

طرحت شبكة "osn" برومو مسلسل "الوضع مستقر"، وكشفت عن موعد عرضه.

ونشر حساب الشبكة عبر موقع "إنستجرام" برومو المسلسل وعلق عليه: "الوضع عندهم مستقر.. إزاي عندك؟ ما تفوتش متابعة كوميديا جديدة جامدة وجريئة من إنتاجات OSN الأصلية".

وكشفت الشبكة عن بدء عرض مسلسل "الوضع مستقر" ابتداءً من يوم 5 سبتمبر المقبل.

وأعلن المخرج وائل فرج عن موعد عرض مسلسله الجديد "الوضع مستقر"، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر وائل فرج صورة البوستر الرسمي الخاص بالمسلسل، وعلق عليه قائلاً :"مسلسل الوضع مستقر.. الأحد ٥ سبتمبر على OSN، إنتاج سالي والي معالجة درامية و كتابة محمود عزت، إخراج وائل فرج".

مسلسل "الوضع مستقر" بطولة خالد منصور، شادي الفونس، ولأول مرة إنجي كيوان، انتصار، سيد رجب، وشيماء سيف، وغيرهم.