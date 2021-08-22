أعلن عدد من أصدقاء الفنانة جميلة عوض عن وفاة جدتها ووالدة الفنانة راندا عبر خاصية ستورى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام. وكتبت إحدى صديقات جميلة عوض :" إنا لله وإنا اليه راجعون .. توفيت إلى رحمة الله والدة راندا وجدة جميلة عوض ".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة جدة الفنانة جميلة عوض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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