الجمعة المقبلة.. تحيى المطربة جنات حفلاً غنائيًا في مهرجان القلعة

تستعد النجمة المغربية جنات، لإحياء حفل غنائي، يوم الجمعة المقبل الموافق 27 من شهر أغسطس الجارى، وذلك ضمن حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى الدورة الـ 29 فى الفترة من 15 إلى 30 أغسطس، والذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ويشرف علي برنامجه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا.

وكانت آخر حفلات النجمة المغربية جناتـ في عيد الحب الماضى والتي أحيته على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وصعدت جنات على خشبة المسرح بجوار الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي بإطلالة كالأميرات مرتدية سواريه أزرق أنيق وسط عاصفة من التصفيق، وأشعلت جنات الحفل بعدد كبير من أغانيها الرومانسية المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفنى والتي اختارتها بعناية لعيد الحب منها، "اسمع كلامى"، "حبيبي على نياته"، "بحبك"، "أخدت قرار"، "حب جامد"، "جيالك"، "عيشنى أكتر بيك"، "رايق"، "مساء الجمال"، بالإضافة إلى أغاني ألبومها الأخير "أنا في انتظارك" وبعض الأغاني التي قدمتها تلبية لرغبات الجمهور.

كان آخر ألبوم للنجمة جنات "أنا في انتظارك" والذي ضم 11 أغنية باللهجة المصرية وقد تعاونت مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبد الحميد الحباك، وجمال الخولى، وشادى نور، وكريم حكيم، وسلامة على، على فتحى، وأحمد الحبشى، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.