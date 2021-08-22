طرق التخلص من التجاعيد حول العينين

علامات الشيخوخة من الأمور المزعجة للجميع، وللسيدات على وجه أخص وتظهر هذه العلامات على الجلد والعينين في بداية الأمر، ومن المؤكد أنه من الممكن تأخيره على الأقل، على الرغم من أنه من غير الممكن تجنب الشيخوخة.

نقدم العلاجات الطبيعية للتجاعيد تحت عينيك: -

عصير الليمون

1- ضع عصير الليمون على التجاعيد حول عينيك.

2-يمكنك أيضا قطع الليمون وفركه على التجاعيد هذا يساعد في إزالة التجاعيد تحت العين بسبب الشيخوخة.

العسل

1- يحتوي دقيق الأرز على مضادات الأكسدة التي ترطب البشرة.

2- اخلط ملعقة من دقيق الأرز مع ملعقة واحدة من العسل.

3- ضع القناع على التجاعيد الموجودة على زوايا عينك واتركه حتى يجف ، ثم اغسله افعل هذا مرتين في الأسبوع.

زيت جوز الهند

1- خذ بعض زيت جوز الهند ودليكها على التجاعيد.

2-يمكنك أيضا جعل قناع باستخدام زيت جوز الهند والكركم.

3- مزيج 1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وقليل من الكركم.

4 - ضعه على زوايا عينيك واتركيه لمدة 20 دقيقة واغسلها بالماء الطبيعي.

زيت الزيتون

اخلطي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج. ضعها على زوايا عينيك واتركها لمدة 15 دقيقة. بعد 20 دقيقة، اغسلها في ماء فاتر، يمكنك تكرار هذا في أيام بديلة لرؤية نتائج أفضل وأسرع.

زبادي

في وعاء اخلطي ملعقة طعام من الزبادي و1 ملعقة طعام عسل وقطرات قليلة من ماء الورد.

اخلطي جميع المكونات جيدًا وضعيها على التجاعيد الموجودة على زوايا عينيك. دعها تبقى لمدة 15 دقيقة ثم اغسلها بالماء البارد.

الشاي الأخضر

قم بعمل بعض الشاي الأخضر وقم بتبريده. يمكنك أيضًًا تطبيق هذا على التجاعيد الخاصة بك فهذا يمكن أن يساعد في الحد من التجاعيد على الجلد.