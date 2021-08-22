ننشر القصة الكاملة للمعركة الكلامية بين مها أحمد والجمهور

نشرت الفنانة مها أحمد عدة فيديوهات عبر قصتها على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت مها أحمد في الفيديوهات وهي ترقص مع إبنها فى حفل محمد رمضان في الساحل. وبعدما طرحت مها أحمد الفيديو الذي علقت عليه: "واحشنى التنمر أوى، خمسة وخميسة بالمرة بقى، هما متنمرون إذا هما مغلولوووون إذا أنا موجود"، ودخلت فى معارك كلامية مع جمهورها، وردت على كل من يهاجمها حتى اضطرت لغلق خاصية التعليق على المنشور.

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