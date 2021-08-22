رضوى الشربيني توجه رسالة لـ أحمد سعد بعد عقد قرانه

هنأت الإعلامية رضوى الشربيني المطرب أحمد سعد على عقد قرانه الذي أقيم أمس.
وكتبت رضوى الشربيني: “مبروك يا أحلى عروسة في الدنيا.. خلى بالك يا أحمد”.
واحتفل أحمد سعد، بعقد قرانه، السبت، على مصممة الأزياء علياء بسيوني، في جو عائلي اقتصر على حضور الأهل وعدد من الأصدقاء.
وكان أحمد سعد قد انفصل عن خطيبته علياء بسيوني بعد أقل من عام من الخطوبة، ليعلن للجمهور مفاجأة رجوعهم مجدداً وعقد قرانهما.
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