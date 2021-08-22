إليسا تحتفل بتحقيقها رقم قياسي جديد على يوتيوب: "جاهزين للمهمة المقبلة"

إليسا احتفلت مع جمهورها بتحقيق رقيم قياسي جديد على يوتيوب، وأعلنت عن وصول أغنيتها "ياريت" إلى 100 مليون كنسبة مشاهدة واستماع على يوتيوب، ووجهت رسالة إلى الجمهور بمناسبة هذا الإنجاز الجديد.

إليسا تحقق إنجاز جديد على يوتيوب

ونظم جمهور إليسا حملة على مواقع التواصل من أجل الوصول إلى رقم 100 مليون مشاهد لأغنية إليسا "ياريت" على يوتيوب، وذلك بعد اقتراب الأغنية للوصول إلى هذا الرقم، وبالفعل نجحوا في الوصول إلى 100 مليون، وهو ما جعل إليسا تحتفل وتعبر عن سعادتها الكبيرة بهذا الإنجاز والرقم القياسي الجديد على يوتيوب، ووجهت رسالة إلى الجمهور.

إليسا توجه رسالة للجمهور بعد تحقيقها رقم قياسي

ووجهت إليسا عدة رسائل إلى الجمهور على حسابها بتويتر بعد تحقيق أغنيتها "ياريت" لهذا الرقم القياسي على يوتيوب، وعبرت عن حبها الكبير لجمهورها بسبب دعمهم لها وقالت:"فعلتوها مجدداً! لا يسعني إلا أن أقول لك إنني أحب أحب كل واحد منكم.. أنتم حبي الذي لا نهاية له"، وتابعت إليسا في رسائلها إلى جمهورها:"صباح الخبر أحبتي.. ياريت دوت الخليج أحدث أغنية لي تصل إلى 100 مليون مشاهدة.. شكرًا لكم جمهوري الرائع على إثبات مدى ولائكم دائمًا، وجعل أغانيكم المفضلة ضاربة للأبد".

وعبرت إليسا أيضاَ عن حماسها لتحقيق أرقام قياسية جديدة وإنجازات جديدة على يوتيوب في الفترة المقبلة، بعد آخر إنجازاتها في أغنية "ياريت"، ونشرت تغريدة مازحت بها الجمهور وقالت:" مستعدين للمهمة المقبلة؟"، ولاقى انجاز إليسا تفاعل كبير من جمهورها، خاصة إنها الأغنية الرابعة في مسيرتها التي تحقق رقم 100 مليون على يوتيوب بعد أغنية "نفسي أقوله" و"مكتوبة ليك" و"حالة حب".

إليسا تشوق الجمهور لأعمالها الجديدة

وكانت إليسا قد احتفلت مؤخراً بتحقيقها رقم قياسي على يوتيوب، بتحقيق قناتها على يوتيوب لمليار مشاهدة، وعلقت إليسا على إنجازها الجديد واحتفلت مع الجمهور وقالت في تغريدة لها: "رغم إنو القسم الأكبر من أرشيفي الغنائي على قناة روتانا عا يوتيوب، فخورة وسعيدة حقق أول مليار مشاهدة على قناتي الخاصة! تابعوا الصفحة لكل الأعمال الجديدة"، وكشفت إليسا مؤخراً عن عملها في ألبومها الجديد من إنتاجها الخاص ولكنها لم تكشف عن موعد طرحه بعد.