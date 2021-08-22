صور وفيديوهات جديدة من حفل عقد قران أحمد سعد وعلياء بسيوني.."إحساس لأول مرة"

أحمد سعد احتفل اليوم بعقد قرانه على علياء بسيوني بعد ما يقارب عام من خطبتهما، ونشر أحمد سعد عدة صور ولقطات من حفل عقد قرانه وكواليس الحفل، وتلقى التهاني من الجمهور وزملائه الفنانين.

أحمد سعد يرقص ويحتفل بعقد قرانه على علياء بسيوني

وكشف الفنان أحمد سعد عن صور ولقطات جديدة من حفل عقد قرانه على علياء بسيوني، وتداول جمهوره عدة فيديوهات له من كواليس حفل عقد القران، والذي اقتصر على عدد من أفراد أسرتهما فقط، وظهر أحمد سعد في الفيديوهات وهو يرقص ويحتفل مع زوجته علياء بسيوني وأصدقائهما، وذلك بعد نشره عدة صور من جلسة تصوير خضعا لها بعد عقد القران.

أحمد سعد يوجه رسالة للجمهور بعد حفل عقد قرانه

ووجه الفنان أحمد سعد رسالة للجمهور بعد حفل عقد قرانه على علياء بسيوني، وقال في تصريحات له مع برنامج "إي تي بالعربي":"بشكر كل الناس اللي باركتلي وفرحتلي.. الصراحة يعني إحساس جميل جداً بحسه لأول مرة.. إحساس ان الناس كلها معاك وحابة فرحتك وفرحانين لك.. بجد شكراً لكل الناس اللي هنتني.. ويارب يبارك لي في جوازتي ويرزقني يارب بالذرية الصالحة ويبارك لنا في كل حاجة بنعملها يارب".

أحمد سعد يحتفل بعقد قرانه على علياء بسيوني

وكان الفنان أحمد سعد قد أعلن اليوم عقد قرانه على خطيبته علياء بسيوني، وفاجأ الجمهور بنشر صور من عقد القران، وقال تعليقاً على صور عقد قرانه على علياء بسيوني على انستقرام:" الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم كتب الكتاب والحمد لله.. ادعولنا ربنا يبارك لنا في حياتنا"، وانهالت رسائل التهاني والمباركات من جمهور أحمد سعد إليه في تعليقاتهم على صور عقد قرانه، والذي تم بشكل مفاجيء اليوم.

واحتفل أحمد سعد بعقد قرانه في أجواء عائلية في حفل بسيط اقتصر على مراسم عقد القران فقط، ولم يحدد أيضاً نيته في إقامة حفل زفاف آخر بعد عقد القران، واحتفل أحمد سعد بزواجه من علياء سعد بعد إعلان خطبتهما في صيف العام الماضي، بعد فترة من طلاقه من الفنانة سمية الخشاب، وتعتبر تلك الزيجة الرابعة في حياة أحمد سعد.