مها أحمد ترد على انتقادات رقصها مع ابنها في حفل محمد رمضان:"واحشني التنمر"

مها أحمد، تصدرت مواقع التواصل منذ أمس، بعد نشرها فيديو مع ابنها عادل، وهما في حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي، وخطفت مها أحمد الأنظار برقصها في الحفل برفقة ابنها وتلقت أيضاً انتقادات من البعض.

مها أحمد ترقص وتحتفل بعد أزمتها الصحية

وظهرت الفنانة مها أحمد في حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي أمس، وذلك في أول ظهور ونشاط لها بعد أزمتها الصحية الأخيرة، حيث نقلت مها أحمد مؤخراً إلى المستشفى بسبب أزمة صحية لم تكشف تفاصيلها وقتها، وخطفت مها أحمد الأنظار في حفل محمد رمضان بعد ظهورها بلوك شبابي وكذلك بسبب رقصها وتفاعلها في الحفل برفقة ابنها الأكبر عادل، والذي نشر عدة صور وفيديوهات من الحفل مع والدته.

مها أحمد ترد على انتقادات رقصها في حفل مع محمد رمضان

ونشرت الفنانة مها أحمد فيديو لها مع ابنها عادل أثناء رقصها في حفل محمد رمضان، وأغلقت خاصية التعليقات على الفيديو، وذلك بعد الانتقادات والسخرية من البعض بسبب رقصها في حفل محمد رمضان، وردت مها أحمد على الانتقادات والتنمر الذي تعرضت له من البعض في تعليقها على الفيديو وقالت:" واحشنى التنمر اوى.. خمسة وخميسة بالمرة بقى.. هما متنمرون اذا هما مغلولون اذا انا موجود".

وشاركت مها أحمد متابعيها عدة صور وفيديوهات لها من حفل محمد رمضان، وظهر في سعادة بالغة في الحفل، وأشاد البعض بحضورها الحفل مع ابنها وظهورها الجديد بصحة جيدة وحالة معنوية مرتفعة، بعد عدة أزمات مرت بها في الفترة الأخيرة، ونشرت صورة لها مع طفلة قابلتها بالحفل وقالت:" اجمل واطعم بنوتة شفتها فى حفلة نمبر وان بحبك قوى وقضيت وقت جميل معاكى قوي".

مها أحمد تخطف الأنظار في حفل محمد رمضان

وكانت مها أحمد قد احتفلت مؤخراً بعيد ميلاد ابنها عادل مجدي كامل، ووجهت له رسالة مؤثرة على حسابها بانستقرام وقالت:" كل سنة وانت طيب يا قلبي ياروحى يا اغلى واحلى هدية جاتلى من ربنا ياصاحبى يا اخويا يا ابنى ياحتة من قلبى يارب تحقق كل اللى بتحلم بيه وربنا يبعد عنك كل عين شريرة ويخليك ليا ولبابا ولحمودى.. كل سنة وانت بطل يا بطل".